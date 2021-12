Serena Williams renunţă la Australian Open: Americanca se va prăbuşi în clasamentul mondial

Serena Williams a fost văzută ultima dată pe terenul de tenis, în cadrul unui turneu, la data de 29 iunie. Atunci, în turul I de la Wimbledon, a rezistat doar şase game-uri şi, la scorul de 3-3 cu Sasnovich, a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări.

Şi, din păcate pentru fanii tenisului, Williams, care a alunecat între timp până pe locul 41 mondial, nici nu va reveni prea curând. Pentru că tocmai şi-a anunţat retragerea de la Australian Open 2022 (17-30 ianuarie) tot din motive medicale.

„Urmând sfatul echipei mele medicale, am luat decizia de a renunţa la Australian Open. Chiar dacă o asemenea decizie nu e niciodată uşoară, în acest moment, nu sunt aptă fizic pentru a intra pe teren. Melbourne e printre oraşele mele preferate şi abia aştept, în fiecare an, să joc acolo, la Australian Open. Îmi vor lipsi suporterii de acolo, dar abia aştept să mă întorc şi să evoluez la cel mai înalt nivel“, a scris Serena Williams.

Va ieşi din Top 100

Ce înseamnă decizia Serenei Williams? Ea va pierde 780 de puncte în ierarhia mondială, după ce a atins semifinalele la Australian Open 2021, trecând de Simona Halep, în sferturi. Apoi, a cedat în faţa lui Naomi Osaka.

Fără acele puncte câştigate, la Melbourne, care înseamnă jumătate din totalul ei, în acest moment, 1.526 de puncte, Serena va ieşi din Top 100 mondial. Ceea ce nu i s-a mai întâmplat din perioada martie - iulie 2018, când clasamentul ei a fost afectat din cauza unei retrageri temporare, după ce a născut-o pe fiica ei, Olympia.

