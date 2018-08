VIDEO Serena Williams, de nerecunoscut: fostul lider mondial s-a făcut de râs la San Jose

A fost 6-1, 6-0 pentru Johanna Konta în meciul cu Serena Williams, din primul tur de la San Jose. Interesant este că Serena a câştigat primul game, după care britanica a rueşit 12 jocuri la rând.

Disputa fulger dintre Konta şi Serena a durat doar 51 de minute şi a fost cea mai grea înfrângere din cariera americancei la profesionişti. Până la acest meci, mai fuseseră două partide în care Serena Williams a câştigat doar două jocuri (dintre care una cu Halep la Turneul Campioanelor).

Meciul a avut loc în cadrul turneului Mubadala Silicon Valley, care se dispută de anul acesta la San Jose.

Pentru ambele jucătoare a fost prima dispută după Wimbledon. Dacă Serena a jucat finala la Londra, Johanna Konta a fost eliminată încă din turul al doilea.

„Poate că azi am fost jucătoarea mai bună, dar e totuşi o mare onoare să fiu pe teren alături de ea“, a declarat Johnanna Konta, după una dintre cele mai mari victorii ale carierei. Ea va juca ăentru un loc în sferturi împotriva unei alte americance, Sofia Kenin.

