Serena Williams, mister desluşit: De ce a apărut pe teren cu nişte plasturi pe faţă

Mulţi iubitori ai tenisului au aşteptat revenirea Serenei pe teren, pentru a vedea cum mai poate juca la 40 de ani o sportivă legendară, cu 23 de trofee de Grand Slam în palmares.

Serena amână anunţul retragerii



La Wimbledon, americanca şi-a făcut apariţia pe teren, în proba de simplu, după un an de absenţă. La Wimbledon 2021, Serena, accidentată, a abandonat, în turul I, în timpul unui meci cu Sasnovich. Acum, la revenirea pe teren, a fost învinsă de franţuzoaica Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA): 5-7, 6-1, 6-7.





A fost doar pentru a treia oară, când Serena a părăsit un Grand Slam după runda inaugurală.





Aşadar, după partida de marţi seară, toată lumea a vrut să ştie dacă Williams a jucat pentru ultima dată, la All-England Club, unde are şapte trofee. Americanca a menţinut însă suspansul: „Momentan, vreau doar să joc, să văd cum mă simt. Cine ştie ce se va întâmpla? M-am simţit mai bine decât anul trecut, astfel că e un start bun. Cred că fizic am stat destul de bine, dar, în unele puncte-cheie, mental n-am fost la 100%. Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar, din moment ce n-am câştigat, e clar că era nevoie de mai mult. Cu siguranţă, voi avea mai multă motivaţie să joc mai bine, când voi evolua acasă. la US Open“.