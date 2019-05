Serena Williams, dezvăluire neaşteptată la Roland Garros. Ce îndoială a avut ea înainte de a juca pe zgura pariziană

"În fiecare zi m-am gândit să nu vin la Roland Garros, ci să mă pregatesc bine pentru sezonul pe iarba. Dar sunt aici cu dorinta de a da tot ce am mai bun. M-am antrenat bine toata saptamana trecuta si simt ca pot face lucruri bune. Nu am nevoie sa joc multe meciuri pentru a crede in sansele mele. Vreau sa ma distrez jucand meciuri mari si cu miza", a Serena la Paris, citată de ziare.com



Serena va juca mai departe cu japoneza Kurumi Nara şi aparent va avea o misiune mai uşoară în faţa acesteia. Americanca, care va împlini 38 de ani în septembrie, a dezvăluit că s-a gândit până în ultima clipă dacă să participe sau nu la turneul de l Roland Garros.

