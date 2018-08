Serena şi Venus Williams, o poveste care ţine de 20 de ani: „Am promis că vom fi mereu locul 1 şi 2, să jucăm doar în finale“

Nici dacă puneau cu mâna tabloul, nu ieşea aşa de bine pentru organizatorii de la US Open. Ei vor fi amfitrionii celei de a 30-a întâlniri dintre Serena şi Venus Williams şi nu e exclus ca acest meci să fie ultimul între surori la un Grand Slam.

În turul al doilea, Serena Williams n-a avut probleme cu jucătoarea germană Carina Witthoeft, pe care a depăşit-o în două seturi, scor 6-2, 6-2. Cu câteva ore mai devreme, Venus Williams o învinsese ceva mai greu pe Camila Giorgi, din Italia, scor 6-4, 7-5.

Aşadar, avem parte de episodul cu numărul 30 al clasicului Serena - Venus, meci care va avea loc vineri seară sau sâmbătă dimineaţa în turul al treilea la Flushing Meadows. Sora mai mică conduce cu 17-12 la meciurile directe, care au început în 1998, la Australian Open. Atunci, la Melbourne,Venus a învins-o pe adolescenta Serena (17 ani), cu 7-6, 6-1, în turul al doilea al Grand Slamului de la Antipozi. La final, au ridicat mâinile împreună în aer, fiind aplaudate în picioare. „Am făcut un pact, să fim numărul unu şi numărul doi. Astfel, ne vom putea întâlni doar în finale şi nu va fi nicio supărare“, spunea Venus la acea vreme, în 1998. Şi mulţi ani la rând chiar aşa a fost.

Ele au jucat 12 finale împreună, dintre care 9 de Grand Slam. Venus s-a impus la la US Open (2001) şi la Wimbledon (2008), în vreme ce Serena şi-a învins sora mai mare în ultimul act de la Roland Garros (2002), Wimbledon (2002, 2003, 2009), US Open (2002), Australian Open (2003, 2017). Ele au jucat patru finale consecutive de Grand Slam, de la French Open 2002 şi până la Australian Open 2003, toate câştigate de Serena.

Venus are 49 de titluri WTA, faţă de cele 72 ale Serenei, iar împtrună au câştigat 22 de titluri la dublu, dintre care 14 titluri de Grand Slam şi 3 medalii olimpice de aur.

„Ştiu că de fiecare dată când joc împotriva ei trebui să dau ce am mai bun“, spune Serena. „Pe undeva e ciudat, pentru că eu o susţin pe Venus cu toată fiinţa mea, iar acum trebuie să joc împotriva ei şi să fac totul pentru a câştiga. Tot timpul ne-am împins limitele una alteia şi am scos ce era mai bun din noi“, a declarat Serena după victoria cu Witthoeft.

30 de Grand Slamuri au câştigat împreună surorile Williams. Serena are 23, iar Venus 7



Venus are 38 de ani, iar Serena va împlini 37 în septembrie