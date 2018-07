Serena se revoltă: Williams dă de pământ cu modul în care se fac controalele antidoping în tenisul feminin

Surorile Williams au fost mereu victimele unor răutăţi, episodul cel mai scandalos fiind acela în care preşedintele Federaţiei de Tenis din Rusia s-a referit la Serena şi la Venus drept „fraţii Williams“.





Vorbim despre o atitudine nejustificată, cât timp cele două americance au trecut toate testele antidoping la care au fost supuse de-a lungul anilor. Recent însă, Serena n-a putut fi găsită la domiciliu pentru un control inopinat al Agenţiei americane antidoping (USADA), iar de aici a ieşit un nou scandal. Potrivit Digi Sport, contestatarii Serenei au reluat ideea că ea ar folosi substanţe interzise, în timp ce americanca a ripostat, spunând că nicio altă jucătoare de tenis n-a fost atât de controlată, aşa cum a fost ea.





Ce a spus Serena Williams?





*Ştiu că mereu am fost testată, nu conta pe ce loc eram, mă testau. Dar e dezamăgitor şi şocant să văd că nu se aplică aceeaşi jumătate de măsură pentru toţi. E ceva cu care m-am obişnuit, aşa a fost mereu cariera mea, fără respect pentru viaţa privată, mereu testată.





*E OK, am învăţat să accept lucrurile astea. Dar acum văd ce diferenţe sunt de fapt, am citit acel studiu şi am văzut cât de mult m-au testat pe mine faţă de toţi ceilalţi jucători.





*Sunt total de acord să fim testaţi, nu mă înţelegeţi greşit. E normal să vrei să ţii acest sport curat. Dar testează-i pe toţi, în mod egal. E iunie şi eu am fost deja la controale anti-doping de cinci ori. De cinci ori şi suntem abia în iunie.