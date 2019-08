Serena, privită cu rezerve la US Open: Cum au evaluat doi foşti jucători şansele americancei la New York

Serena Williams e cotată cu prima şansă la US Open în viziunea caselor de pariuri. Acest statut e însă mai mult legat de rezultatele istorice ale americancei la Flushing Meadows (are şase titluri, ultimul cucerit în 2014) şi are prea puţine legături cu forma ei actuală.





„Casele de pariuri o au pe Serena favorită, dar ea are un tablou foarte dificil, cu Şarapova în primul tur. Maria e mereu jucătoarea care se ridică la nivelul meciului şi îi va fi dificil Serenei. În plus, sunt alte 15-20 de jucătoare care nu m-ar surprinde să castige turneul“, a spus Daren Cahill.





Iar Mats Wilander a subliniat că Serena nu mai e jucătoarea invincibilă de altă data: „Serena n-a fost constantă în circuit în ultimii patru-cinci ani, n-a participat la suficiente turnee şi nici n-a obţinut suficiente victorii. Factorul intimidant al Serenei nu mai e la fel de puternic precum cel al lui Roger (n.r. – Federer) sau Rafa (n.r. – Nadal)“.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: