Serena, meci pe care nu-l va uita niciodată: De ce a fost atât de specială victoria ei din sferturi

E incredibil că am ajuns la 100 de victorii la US Open, fiindcă aveam doar 16 ani când am jucat aici prima dată. Şi nu m-am gândit vreodată că o să ajung la 100 de victorii! Dar iubesc ceea ce fac şi iubesc să fiu cu voi, spectatorii, aici.

Serena Williams 8 WTA