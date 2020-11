Semne clare că pandemia nu se va încheia prea curând: Anunţul francezilor spune totul

Pandemia de coronavirus va continua să facă ravagii, cel mai probabil, până în 2022. Iar anul viitor va include distanţare, purtarea măştilor, restricţii noi şi anularea / reprogramarea evenimentelor majore. Care, aproape sigur, se vor desfăşura fără public sau cu capacitate mult redusă.

De altfel, francezii tocmai au anunţat că iau în calcul, ca şi în acest an, reprogramarea turneului de la Roland Garros. În mod tradiţional, al doilea Grand Slam al anului se juca la finalul lunii mai - începutul lunii iunie. În acest an însă, competiţia s-a desfăşurat, între 27 septembrie şi 11 octombrie.

Potrivit directorului turneului, Guy Forget, programarea ediţiei din 2021 se va face, de asemenea, în funcţie de situaţia epidemiologică din Franţa. Digi Sport a preluat declaraţiile oficialului de la Roland Garros pentru Reuters şi din ele reiese că nimic nu e bătut în cuie, nici pentru anul viitor, din cauza pandemiei.

Ce a spus Guy Forget?

*Să zicem că anul viitor, dacă ne confruntăm cu aceleaşi probleme, vom încerca să facem acelaşi exerciţiu probabil. Dar ATP şi WTA vor fi primii cu care vom vorbi şi va trebui să avem susţinerea lor.

*Ştiu că am fost criticaţi pentru că am reprogramat Roland Garros. Am făcut-o într-un mod foarte rapid. Unii au fost supăraţi, unii jucători au fost luaţi prin surprindere. Am făcut-o cum am crezut că e mai bine.

*Lucrul pozitiv a fost că aceiaşi oameni, inclusiv jucători, ne-au spus apoi că am luat măsura corectă. Aşa merg lucrurile. Dacă acest lucru se va repeta anul viitor, vom aborda cât mai devreme, la începutul anului, o strategie de a muta din nou Roland Garros, puţin mai spre finalul sezonului.

