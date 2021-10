Selecţionerul Germaniei, declaraţie surprinzătoare înaintea meciului cu România! Ce rezultat îşi doreşte vineri

Tehnicianul consideră că omologul său de pe banca tehnică a României, Mirel Rădoi, face o treabă foarte bună, el menţionând că formaţia sa trebuie să pună presiune pe tricolori.





“Antrenamentul de ieri m-a mulţumit foarte mult, am văzut calitate şi intensitate. Încât am decis nici să nu mai parcurgem partea a doua pe care o pregătisem pentru antrenamentul de ieri, care era în special tactică. Mirel Rădoi face o treabă foarte bună, joacă ofensiv, încearcă să construiască o echipă care joacă fotbal. Trebuie să punem presiune pe România. Am mare încredere în Kehrer, poate juca aproape oriunde în defensivă, chiar şi mijlocaş defensiv, unde activa în perioada de la tineret. Îmi place mult, concentrarea şi intensitatea lui mă impresionează. Avem 3 sau 4 variante pe postul pe care joacă Muller, e o provocare pentru titularizare, dar Thomas e un jucător extrem de important pentru noi. E o provocare să explicăm celor care nu sunt titulari alegerile noastre, dar am asigurat mereu o comunicare bună. 1-0 ar fi un rezultat pe care l-aş primi cu bucurie, sunt 3 puncte, ne ajută la calificare. Dar vrem să bucurăm suporterii şi va fi un meci frumos”, a spus Flick, potrivit frf.ro.