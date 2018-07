Secretul uriaşului de la Wimbledon: Americanul John Isner a explicat cum a ajuns, în premieră, în semifinalele turneului

Doi dintre cei patru semifinalişti de la Wimbledon, Nadal şi Djokovici, sunt obişnuiţi cu această fază a competiţiei la Londra. Spaniolul a cucerit trofeul la All-England Club de două ori şi a bifat şi trei finale pierdute. Djokovici are trei trofee şi o finală în care a părăsit terenul învins.





În schimb, pentru Anderson şi Isner, cei care se vor înfrunta în cealaltă semifinală, prezenţa într-o astfel de fază e ceva nou. Sud-africanul prinsese până acum cel mult optimile la Wimbledon, în timp ce Isner nu fusese mai sus de turul III.





După victoria cu Raonici din sferturi, scor 6-7, 7-6, 6-4, 6-3, americanul şi-a explicat, în glumă, secretul succesului la această ediţie: „Acum, tocmai am mâncat un Kit Kat. Nu ştiu de ce, dar pot spune că în turneul ăsta am cam poftit la ciocolată. Am mâncat câte un Kit Kat după fiecare victorie şi nu intenţionez să-mi schimb obiceiul acum“.





Uriaşul de 2,08 metri a avut însă şi o explicaţie serioasă pentru că face cel mai bun Wimbledon din carieră: „La 33 de ani, simt că joc cel mai bun tenis al carierei. Am acoperit bine fileul. Lucrez mult la asta. Am intrat în partide cu un plan de joc clar şi cred că am executat aproape perfect. Tot turneul am jucat bine punctele importante. Simt că, înainte, terenurile erau prea rapide pentru mine, dar anul acesta le-am găsit perfecte“.