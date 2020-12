VIDEO Seară neagră pentru turci şi fără Colţescu! UEFA s-a dat în spectacol  înaintea meciului PSG - Istanbul BB

Mediatizarea excesivă a incidentelor petrecute cu o seară înainte pe Parc des Princes a dat apă la moară forului european, care a inovat în materie de iniţiative privind combaterea rasismului.

Astfel, jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu tricouri inscripţionate cu mesajul "Nu rasismului”, cu sigla celor două cluburi, la fel ca componenţii noii brizădi de arbitri. Înaintea startului, cele două echipe şi arbitrii s-au adunat în cercul de la centrul terenului şi au îngenuncheat cu pumnul ridicat, asemenea protestelor „Black Lives Matter”.

Pe stadionul Parc des Princes au fost afişate bannere cu mesaje ca "Parisul unit contra rasismului" şi "Susţinere pentru Webo, mândri de jucători, împotriva rasismului". În plus, pe cele două tabele au fost afişate mesajele „Nu rasismului” şi „Respect”,

Partida nu a avut istoric. gazdele impunându-se cu un categoric 5-1 (3-0). Golurile au fost înscrise de Neymar (21, 38 şi 50) şi Mbappe (42-penalty şi 62), în timp ce pentru oaspeţi a punctat Topai (57)

În celălalt meci al Grupei H, disputat marţi, RB Leipzig a învins, pe teren propriu, pe Manchester United, cu scorul de 3-2 (2-0).

În urma acestor rezultate, PSG a câştigat grupa şi s-a calificat, alături de RB Leipzig, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în timp ce Manchester United va continua în16-mile Ligii Europa.

Clasament: PSG - 12, RB Leipzig - 12, Manchester United - 9 puncte, Istanbul BB - 3.

A show of solidarity between the PSG & Basaksehir players before their rearranged game this evening in Paris.#PSGIBFK | #UCL | #VMSport pic.twitter.com/eKYIYhWbI3