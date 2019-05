Sclavagism la Giurgiu: Cum îşi ţine fotbaliştii în „foame“ Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogaţi români

Iar această bătaie de joc a devenit de câţiva ani marcă înregistrată la Astra Giurgiu! Inclusiv în sezonul 2015-2016, cel în care echipa a luat titlul, patronul Ioan Niculae a „reuşit“ să-şi ţină jucătorii în „foame“. Iar acum, la capătul unui sezon în care giurgiuvenii au prins play-off-ul şi au jucat şi finala Cupei României, situaţia e la fel de proastă, fotbaliştii fiind trataţi ca pe nişte sclavi! Tocmai de aceea, doi dintre ei, congolezul Mike Cestor şi camerunezul Jacques Zoua, au rupt tăcerea şi, prezenţi la Digi Sport, au povestit coşmarul pe care îl trăiesc în acest sezon.

„Patronul a spus că afacerile n-au mers“

Cestor a dezvăluit cum jucătorii au fost duşi cu vorba de aproape jumătate de an! „Dani (n.r. – preşedintele Dani Coman) venea să ne spună ceea ce, cred, îi spunea boss-ul (n.r. – Ioan Niculae). Până la urmă, cred că n-a mai suportat şi a demisionat din acest motiv, cred. Fiindcă era şi imaginea lui în joc, când ne tot spunea că vom fi plătiţi. La un moment dat, ne-am întâlnit cu Niculae. Ne-a spus că vom fi plătiţi marţi. A vorbit cu fiecare. Am aşteptat ziua de marţi, am tot aşteptat şi n-am primit nimic. În curând se fac cinci luni de când n-am fost plătiţi“, a spus Cestor.

„De trei ori am făcut grevă. Nu ne-am antrenat deloc. A fost protest, dar degeaba, nu s-a întâmplat nimic. Ne-am depus memoriu ca să provocăm un şoc. Patronul mi-a zis că afacerile n-au funcţionat, aşa cum şi-ar fi dorit. Dar eu am o familie de întreţinut şi nu mai pot aşa. Avem de plătit chiria, maşinile. Iniţial, erau bani separate pentru aceste cheltuieli, dar nici ăştia nu s-au plătit. Impresarul a achitat chiria pentru mine, altfel proprietarul m-ar fi dat afară. El mi-a plătit şi maşina. Inclusiv mâncarea mi-o plăteşte“, şi-a continuat Cestor seria dezvăluirilor.

Doctorul a rămas fără medicamente!

Colegul său, Jacques Zoua, a povestit alte episoade îngrozitoare despre ce se întâmplă la Giurgiu. „S-a ajuns ca până nici medicul echipei să nu mai aibă medicamente! Eu am avut probleme de mai multe ori, am fost la el şi mi-a spus: <<Jacques, nu sunt bani de medicamente!>>. Ce mai puteam face? Când ajungi aici, e foarte grav. O dată, când am fost la maseur, era dezamăgit, voia să demisioneze...Nu putea să maseze jucătorii pentru că nu mai fusese plătit de mult timp. Avea probleme, nu putea face masaje înainte de meciuri“, a spus atacantul de 27 de ani.

Atât Cestor, cât şi Zoua au depus deja memorii pentru a deveni liberi de contract, în această situaţie fiind şi alţi trei colegi: Mihai Butean (fundaş - 22 de ani), Romario Moise (mijlocaş ofensiv - 22 de ani) şi David Lazar (portar - 27 de ani).

Antrenorul mi-a spus: <<Jacques, dacă ai nevoie de bani, spune-mi! Dacă ai nevoie să te ajut, fie că e cu bani sau în alt fel, zi-mi!>>>. În vestiar, toată lumea se plânge, fie că e român sau că e străin. Jacques Zoua atacant Astra 500 de milioane de euro e averea lui Ioan Niculae, potrivit „Forbes“. În clasamentul celor mai bogaţi români, el ocupă locul 4, după Ion Ţiriac, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl şi Zoltan Teszari.

