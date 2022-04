Scene şocante în Africa: Învins la tenis, un jucător i-a dat o palmă adversarului, la fileu VIDEO

Probabil, presa internaţională n-ar fi scris niciodată despre turneul ITF de juniori, găzduit de Accra (Ghana), dacă n-ar fi apărut un moment şocant la finalul meciului Michael Kouame - Raphael Nii.

Primul, un francez de 15 ani, era principalul favorit al întrecerii, însă a părăsit competiţia, în turul I, după o înfrângere cu Raphael Nii (16 ani). Până aici, nimic neobişnuit, având în vedere că surprizele fac parte din sport, la orice nivel.

Doar că, la finalul partidei, când cei doi jucători s-au întâlnit la fileu pentru a-şi da mâna, Kouame s-a gândit să-i dea şi o palmă adversarului său! Gestul oribil al francezului a devenit viral şi poate fi văzut mai jos:

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ