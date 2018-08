Scandal uriaş la Cluj: Luxemburghezii ameninţă românii cu UEFA. „La CFR sunt nişte nebuni“. Replica ardelenilor

După „capodopera“ din tur, în care a fost învinsă fără drept de apel de Dudelange, scor 0-2, CFR încearcă să evite o eliminare ruşinoasă din Europa.

Doar că acest meci capital cu luxemburghezii a fost precedat de un război al declaraţiilor. Totul a pornit de la nişte afirmaţii incendiare făcute de Romain Schumacher, preşedintele celor de la Dudelange, într-un ziar local. Schumacher a ameninţat că va reclama CFR la UEFA, deoarece clujenii au spus că vor transforma deplasarea celor de la Dudelange în România într-un coşmar. Iar asta drept răzbunare pentru că au fost şicanaţi, în mod repetat, înaintea partidei din prima manşă.

„Cei de la CFR au început să se comporte ca nişte nebuni! Pur şi simplu, ne-au ameninţat, ne-au spus <<Atenţie că veniţi voi în România>>. L-am sunat pe secretarul lor şi l-am ameninţat, la rândul meu, că le fac plângere la UEFA. Mărturisesc că n-am nicio încredere în ei. Va trebui să fim foarte atenţi. Omologii noştri de la CFR nu prea sunt sociabili. Nici măcar nu dau bună ziua când vin la UEFA“, a spus Schumacher.

„Au dat drumul la căldură, ca în iarnă“

În replică, preşedintele CFR-ului, Iuliu Mureşan, a povestit pentru prosport.ro ce s-a întâmplat în Luxemburg.

„Noi am avut conferinţa de presă şi trebuia să trimită un microbuz ca să-i ducă pe cei cinci participanţi de la noi. N-au trimis, iar după un sfert de oră am comandat două taxiuri şi au mers cu taxi. Asta e prima greşeală pe care au comis-o şi care nu se face la un asemenea nivel. A doua zi, la şedinţa tehnică, am fost sunaţi să mergem la 9.30 dimineaţă şi ei nu erau acolo. Şedinţa a început la 11. Cumva ei şi-au bătut joc de competiţie, nu noi. S-a mai întâmplat ceva. Era o căldură foarte mare la noi în vestiar, iar când am reclamat acest lucru, ne-au spus că nu pot să facă nimic, pentru că e din cauza sistemului şi nu pot să închidă căldura. Era pornită căldura, ca în iarnă. Preşedintele lor n-a participat la nicio acţiune şi şi-a cerut scuze că e în concediu, dar dă declaraţii. Am raportat totul la UEFA“, a precizat Mureşan.

Dudelange, la retrogradare în Luxemburg

Dimensiunile situaţiei ruşinoase în care a ajuns CFR Cluj se văd mai bine, după ce ne uităm la clasamentul campionatului din Luxemburg. Acolo, după patru etape, Dudelange e pe locul 13 din 14, care duce în liga secundă! În ultima etapă, mai precis duminică, Dudelange a fost spulberată acasă, scor 1-4, cu Mondorf-les-Bains!