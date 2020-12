Scene şocante la Paris: Colţescu, gest rasist! PSG şi Istanbul BB au părăsit terenul VIDEO

Turcii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Haţegan, iar Sebastian Colţescu l-a atenţionat pe colegul său că o persoană din stafful echipei turce trebuie sancţionată cu cartonaş roşu. Colţescu a folosit cuvântul "negru" la adresa acelei persoană.

Haţegan l-a eliminat pe Pierre Webo iar turcii au decis să iasă de pe teren după mai multe discuţii cu brigada şi cu alţi oficiali ai meciului.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir pic.twitter.com/mFGJgSW1X4