Capitala rămâne pe harta tenisului feminin, după ce WTA a blocat mutarea turneului BRD Bucureşti Open la Budapesta! Scandal imens în Ungaria

"Din pacate, Federaţia de Tenis din Ungaria a fost informată de conducerea WTA că nu l-a autorizat pe Jeno Marky să fie organizatorul unui turneu de tenis în Ungaria în 2019", a anunţat Federatia maghiară de tenis într-un comunicat preluat de Nemzeti Sport.



Chiar dacă deţinătorul licenţei, Jeno Marky, are semnat un acord cu guvernul maghiar pentru mutarea turneului la Budapesta, competiţia va avea loc şi în acest an la Bucureşti.



Federaţia de Tenis din Ungaria sustine că vina pentru blocarea mutării turneului la Budapesta o poartă Jeno Marky, care i-ar fi păcălit pe politicienii maghiari că poate muta turneul deşi acesta aparea in calendarul WTA şi în 2019 la Bucureşti.



Proprietarul licenţei acuza Federaţia de Tenis din Ungaria de sabotaj



Jeno Marky susţine că, de fapt, vinovaţi ar fi oficialii Federaţiei de Tenis de la Budapesta, care au încercat să saboteze mutarea turneului. Conform spuselor lui Marky, Federaţia maghiară ar fi informat WTA că va organiza în regim propriu un turneu.



Pe de altă parte, şi guvernul Orban se află în conflict deschis cu Federaţia de Tenis din Ungaria, iar mai mulţi oficiali sunt acuzaţi de delapidarea fondurilor publice. Tocmai de aceea, guvernanţii suspectează că Federaţia de Tenis maghiară a încercat să blocheze mutarea turneului la Budapesta.



Conform regulamentului din tenis, pentru a organiza un turneu WTA este nevoie şi de acordul asociaţiei naţionale, însă conflictul din Ungaria dintre guvernanţi şi federaţie nu a fost privit cu ochi buni de forul mondial, mai scrie ziare.com



George Cosac, preşedintele FRT, admitea în luna februarie că sunt şanse mici ca turneul să se mai desfăşoare la Bucureşti. „Proprietarul turneului este un maghiar. Din 2013 l-a transferat în România, deoarece nu mai avea fondurile necesare pentru a-l păstra în Ungaria. Acum suntem în discuţii cu el să-l facem şi anul acesta. Dacă vrea să ni-l dea, ni-l dă, dacă nu, nu avem ce face. Este turneul său. Pe noi nu ne-a informat că-l mută, dar nu am semnat prelungirea. Dacă statul maghiar se implică, nu avem ce să facem. Noi încă suntem în dialog, dar am aflat pe diferite căi că ar fi în discuţii şi cu guvernul maghiar”, declara Cosac în luna februarie

Anul acesta, Turneul BRD Bucureşti Open urmează să se desfăşoare în perioada 15-21 iulie.Tabloul de concurs are 32 de locuri la simplu şi 16 poziţii la dublu.

