Scandal la echipa naţională de fotbal! Motivul inedit invocat de Mirel Rădoi pentru excluderea unui fotbalist

Antrenorul a declarat că un fotbalist a fost exclus de la acţiunile primei reprezenattaive pentru că s-a folosit de relaţia de prietenie pe care o avea cu un jurnalist pentru a publica un articol defăimător la adresa unui alt jucător de la echipa naţională. Rădoi nu a dorit să îl numească pe jucătorului respectiv.

Telekom, Silviu Tudor Samuilă, şi Mirel Rădoi. Iată cum a decurs dialogul dintre moderatorul emisiuni del la, Silviu Tudor Samuilă, şi Mirel Rădoi.





Mirel Rădoi: "Oricine poate contesta prezenţa unui jucător la echipa naţională. Şi aici sunt factori pe care nu-i putem controla. Sunt preşedinţi care îşi vor jucătorii (n.r. - la naţională), sunt antrenori care îşi vor jucătorii, sunt impresari care îşi vor jucătorii, mai nou am aflat că sunt jucători care au prieteni ziarişti şi apar articole datorită prieteniei, că de ce nu e el, e celălalt. Sunt lucruri şi factori care apar după, dar asta nu face decât să ne atragă nouă atenţia că în continuare trebuie să fim la fel de atenţi să nu greşim în privinţa unuia sau altuia. Între noi trebuie să fie sinceritate, ne respectăm unii pe alţii, dar trebuie să fim corecţi cu ceilalţi. Eu nu am nimic împotrivă dacă eşti prieten cu un ziarist şi te laudă într-un articol. Dacă începi şi îţi ataci colegii doar să te lauzi pe tine, atunci am o problemă. Mai devreme sau mai târziu, nu vei mai fi la echipa naţională"



Silviu Tudor Samuilă: "S-a întâmplat asta?"

Mirel Rădoi.: "Din informaţiile pe care le avem, da".

S.T.S: "Deci există un jucător care cu ajutorul unui ziarist şi-a atacat un coleg?"

M.R.: "Da. Crezi că se întâmplă de acum? Se întâmplă de ani de zile la echipa naţională, se întâmpla când eram şi eu jucător. Ştiam că anumiţi jucători sunt prieteni cu x, y şi când apărea un articol..."

S.T.S: "L-ai exclus pe respectivul?"

M.R.: "Va fi".

S.T.S: "Dar ştie?"

M.R: "I-am transmis. Probabil că ştie. Nu poate face parte dintr-un grup un asemenea jucător, indiferent de valoarea lui. Cel puţin nu cu noi".