Săpunaru, declaraţii incredibile: „Ne-am speriat! Meciul cu Feroe va fi greu!“. Keşeru a explicat de ce s-a pierdut meciul

România a debutat cu o înfrângere în preliminariile Euro 2020 şi mai grav e că, la ce spun tricolorii, şi următorul joc cu Insulele Feroe va fi unul dificil! Iar asta într-o grupă în care, după părerea tuturor, Feroe şi Malta nici nu vor intra în calculele calificării.





Venit la microfonul Pro TV, Cristi Săpunaru a oferit câteva declaraţii incredibile. În schimb, Claudiu Keşeru, mai bun şi pe teren, a putut să facă o analiză mai echilibrată.





Ce au spus Săpunaru şi Keşeru?





*Cristi Săpunaru: Singura chestie e că am pierdut mingea foarte repede şi au avut acel contraatac şi ne-au speriat un pic. Cred că puteam să egalăm, dar n-am avut noroc. Cred că echipa noastră a fost bună astăzi, va urma meciul din România, suntem şi noi o candidată la calificare totuşi. La pauză, Contra ne-a spus să nu intrăm cu frică în repriza a doua, pentru că nu jucăm împotriva Braziliei. E o echipă de valoare, dar astăzi nu cred că s-a văzut o diferenţă prea mare. La ultima fază, mi-a rămas mingea, am încercat să trag, dar am dat fix în pieptul lui. A fost şi un penalty pe care nu l-am primit, dar acum nu mai contează. Cu Feroe, va fi un meci greu. Acum nu mai e diferenţa atât de mare în fotbal. Trebuie să înscriem repede, ca să ne facem meciul uşor.





*Claudiu Keşeru: Văzând scorul la pauză, eram surprinşi, nu se văzuse o asemenea diferenţă. Nu au arătat o asemenea calitate în joc, pentru a avea 2-0. Cred că am ieşit mai îndrăzneţi de la cabine şi datorită sistemului. Am reuşit să construim şi ne-am mutat aproape toţi în jumătatea lor şi ocaziile au venit natural. Păcat că nu am reuşit să marcăm şi golul doi. A fost vorba de o frustrare, atunci când am ieşit de la cabine. Nu suferisem mult în prima repriză şi, totuşi, eram conduşi cu 2-0. Cu siguranţă, se putea mai mult. Am avut mulţi absenţi, dar am avut jucători de valoare care i-au înlocuit. Cu siguranţă, trebuie să câştigăm meciul cu Insulele Feroe. Văzând repriza a doua cu Suedia, nu-mi fac griji pentru meciul cu Insulele Feroe.

