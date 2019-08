Săptămâna aceasta, CFR Cluj, U Craiova şi FCSB joaca în turul 3 din cupele europene. Iată cine televizează meciurile!

Marti, Liga Campionilor



ora 21:45 Celtic - CFR Cluj, în tur 1-1, Digi Sport şi Look Plus



Joi, Europa League



ora 20:00 Mlada Boleslav - FCSB, în tur 0-0, Pro TV



ora 21:00 AEK Atena - U Craiova, în tur 2-0 Look Plus. De asemnea, Digi Sport este în negocieri avansate.

