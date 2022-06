Sancţiuni pentru Universitatea Cluj şi Dinamo, date de Comisia de Disciplină şi Etică, după barajul pentru Liga 1

Dinamo a primit o sancţiune ce totalizează aproape 85.000 lei, în vreme ce sancţiunea pentru Universitatea Cluj a fost ceva mai blândă, de „doar”15.000 lei.

Astfel, “În temeiul art 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d, clubul AS FC Universitatea Cluj se sancţionează cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82/2 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, SC Dinamo 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 33.750 lei”.

“În temeiul art 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 50.625 lei”

Articolele invocate în decizii prevăd următoarele:

“Articolul 82 – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

1 Clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat gradual cu penalitate sportivă şi interzicerea organizării de jocuri pe propriul stadion sau măsura programării jocurilor fara spectatori de la 1 la 10 jocuri. În funcţie de circumstanţe măsura programării jocurilor fără spectatori se poate aplica parţial prin interzicerea ocupării unui anumit sector de tribună de la 1 la 10 jocuri.

3 Comportamentul neregulamentar cuprinde:

introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă;

c) aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute la alin. 3, lit. a), spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc;

Articolul 83 – Nerespectarea obligaţiilor de organizare a jocurilor

2 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în stadion care au avut drept rezultat:

d) aruncarea cu obiectele prevăzute la art. 82, alin. 3, lit. a), spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc se sancţionează cu penalitate sportivă de la 10.000 la 60.000 de lei. În cazul săvârşirii unei noi abateri de acelaşi tip, clubul se sancţionează cu o penalitate majorată cu ½ faţă de sancţiunea aplicată anterior, până la atingerea pragului de 60.000 lei. Ulterior, la fiecare nouă abatere de acest tip, clubul va fi sanţionat gradual cu măsura programării jocurilor fără spectatori, cumulat cu penalitatea maximă de 60.000 lei”.