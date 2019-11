Sâmbătă neagră: „Meciul cu Spania a fost o bătaie de joc!“. Bogdan Voina, oripilat după debutul de la Mondiale

Oricât de înţelegător ai fi, e aproape imposibil să ai un discurs în care să remarci ceva pozitiv după meciul de debut al României la Mondialul de handbal feminin.

De mult, fetele n-au fost strivite, pur şi simplu, într-o partidă oficială, iar Spania a transformat această confruntare într-un simplu antrenament cu publicul în tribune. La final, într-o intervenţie la Telekom Sport, Bogdan Voina a dat de pământ cu naţionala României pe care a catalogat-o drept una fără atitudine, formată din jucătoare care nici nu-şi doresc parcă să fie la Mondiale!

Ce a spus Bogdan Voina?

*Cum am văzut că stă echipa României astăzi, semnale de alarmă au fost. Să nu uităm că ne conduceau Insulele Feroe la pauză. Echipa noastră astăzi a arătat catastrofal! Astăzi, pur şi simplu, am primit şi mesaje, lumea nu s-a mai uitat la meci, e o bătaie de joc. Multe lucruri sunt triste, dar astăzi nu am arătat absolut nimic. Nici măcar că ne dorim să fim acolo, nici măcar atitudine.





*Cristina Neagu, nu începi cu ea jocul, o bagi în minutul 3, asta n-am mai văzut nicăieri. Ori începi cu ea, ori...În minutul 16, antrenorul nostru a rulat aproape 14 jucătoare. Asta spune totul despre haosul care e acolo.





*Domnul Ryde ne-a spus, ne-a transmis că se bazează pe psihologie, pe atitudine în teren, lucrurile acestea unde el e mai bun nu le-am văzut. Mâine, jucăm împotriva Senegalului, Doamne-fereşte să pierdem şi cu ele.





*În viaţa mea, nu ştiu de câte ori am pierdut la o diferenţă aşa de mare. Totuşi, eşti la un Campionat Mondial, eşti echipa României, nu te-a bătut Norvegia. Spania nu e cea mai puternică naţiune în handbal.





*E un haos complet. Am văzut tristeţe multă, numai lucruri negative, zici că suntem Kazahstanul. Să te bată cu 15 goluri echipa Spaniei...Să sperăm că tot răul s-a dus astăzi şi că începem de mâine cu o altă atitudine.





*Nu înveţi din înfrângeri. Cel mai bine e să câştigi şi atunci înveţi. Când pierzi nu e bine, te obişnuieşti să pierzi. Nu-mi vine să cred când mă uit la scor, 16-31.