Sabrina Ionescu a scris istorie în baschetul american, în ziua în care i-a adus un omagiu mentorului ei, Kobe

Numele Sabrinei Ionescu este cunoscut în întreaga lume, ea fiind remarcată de ceva timp şi luată sub aripa sa protectoare, în calitate de mentor, de Kobe Bryant, decedat la doar 41 de ani, într-un accident de elicopter.

Ea este starul absolut al echipei Oregon Ducks şi i-a dedicat reuşita istorică chiar lui Kobe: „Viziunea lui pentru mine era mai mare decât ce-mi imaginam eu. Vorbeam des, îmi dădea sfaturi, venea la meciuri, îmi scria după: <<Yo, beast mode>>, sau <<Încă o triple-double>>. Am simţit presiune la începutul sezonului şi mi-a scris: <<Fii tu însăţi, a fost suficient până acum şi la fel va fi în continuare>>”, povestea Sabrina, în ceremonia-omagiu gândită pentru cel supranumit „Black Mamba“.



Sabrina evoluează acum cu ghete pe care stă scris „Mamba Mentality“ şi „Forever 24“, ca un tribut pentru cel care i-a influenţat decisiv ascensiunea.

„Am vrut să fiu parte din generaţia care schimbă baschetul pentru Gigi (n.r. – fiica baschetbalistă a lui Kobe Bryant, decedată şi ea în tragicul accident de elicopter, alături de tatăl său) şi colegele ei; ca faptul că te-ai născut femeie să nu mai însemne că te-ai născut cu un pas în urmă; ca măreţia să nu mai fie separată în funcţie de gen. Ai prea multe de oferit ca să rămâi tăcută. Asta spunea (Kobe), asta credea, asta trăia – prin Gigi, prin mine, prin investiţia lui in baschetul feminin”, a transmis Sabrina Ionescu, deja campioană mondială cu echipa Statelor Unite, la U17, prima alegere la draft-ul WNBA anul trecut. Ea a preferat totuşi să mai rămână un an la Colegiu, pentru a câştiga titlul de campioană şi a-şi duce la capăt misiunea asumată.

Sabrina s-a născut în Statele Unite, pe 6 decembrie 1997, cu câteva secunde înaintea fratelui său geamăn, Eddy. Tatăl său, Dan Ionescu, părăsea România la Revoluţie, în căutarea unui trai mai bun peste ocean. Acesta avea să îşi reunească familia câteva luni mai târziu, luându-i alături de el pe soţia Liliana şi pe primul lor fiu, Andrei.

Printre cei care au salutat performanţa unică a Sabrinei Ionescu prin mesaje pe reţelele de socializare s-au numărat legendele sportului american Stephen Curry (baschet) şi Billie Jean King (tenis), care nota: „o dovadă incredibilă despre puterea muncii asidue şi a refuzului de a nu ceda”.

.@sabrina_i20 is the only Division 1 basketball player (female or male) to ever reach:



🏀 2,000 points

🏀 1,000 rebounds

🏀 1,000 assists



An incredible testament to the power of hard work and never giving up. #hardworkpaysoff https://t.co/eyNAnKMuBJ