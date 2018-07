FIFA şi UEFA iau serios în calcul să nu mai tortureze echipele învinse în semifinalele turneelor finale şi să elimine acest duel inutil pentru medalia de bronz. Până când se va concretiza însă această idee belgienii şi englezii trebuie să se adune şi să mai pună osul pentru ultima dată la acest Mondial. Cu atât mai bine însă pentru pariori, care mai bifează o săptămână cu miză serioasă pe Superbet.

Cel mai bine ar trebui să stea oamenii lui Roberto Martinez, şi asta din mai multe motive. În primul rând sunt mai odihniţi după ce au încheiat semifinala cu Franţa cu o zi înaintea britanicilor şi fără prelungiri. Apoi, Lukaku şi compania sunt şi ceva mai împăcaţi cu ratarea finalei după ce au pierdut fără drept de apel în faţa trupei din Hexagon, spre deosebire de englezi care erau la un moment dat cu ambele picioare pe Lujhniki, dar care s-au trezit incredibil aruncaţi de croaţi pe Krestovsky. În plus, Belgia are şi un ascendent moral după ce a câştigat meciul din grupe, în care ea şi Anglia au fugit în egală măsură de locul 1, care urma s-o trimită pe culoarul morţii, pe partea cu Brazilia şi Franţa. Până la urmă s-au chinuit degeaba cu astfel de strategii pentru că ambele au ajuns în acelaşi loc, la Sankt Petersburg, fără trofeu pe masă.

Belgia are o cotă de 2.35 la victorie, iar Anglia 3.20, dar din nou pariurile speciale, de pe https://www.superbet.ro/pariuri-speciale, vă pot salva ziua. 1.85, cota pentru o posesie de peste 53.5 a belgienilor, pare una sigură în faţa unor britanici care cedează de multe ori balonul şi în faţa echipelor mai mici, preferând alte arme ofensive, în principal asaltul şi contraatacul. Apoi, desigur că pariurile pe marcatori sunt foarte interesante mai ales că-l vom avea pe teren pe golgheterul de până acum al Campionatului Mondial, Harry Kane. Acesta are 6 goluri înscrise, dar ca să nu stea cu emoţii înaintea finalei mari, de azi, în care ar putea fi egalat sau chiar depăşit de Mbappe şi Griezman, trebuie să urce ştacheta mai sus. Astfel, un gol al englezului în poarta lui Courtois are o cotă de 2.75, destul de mare pentru că portarul lui Chelsea are şi el miza lui pentru care să lupte: e alături de Lloris şi Subasic pe lista scurtă din care se va alege cel mai bun goalkeeper al turneului final şi un meci fără gol primit l-ar ajuta mult.

Pariorii cred însă mai degrabă într-un gol al lui Romelu Lukaku, pentru care pe www.superbet.ro, dar şi în agenţii aveţi o cotă de 2.00. Un alt pariu interesant este cel combinat, peste 2.5 goluri şi sub 3.5 cartonaşe galbene, pariu din oferta specială la dispoziţie pe https://www.superbet.ro/pariuri-speciale.

