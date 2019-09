Să râdem cu George Puşcaş. Ce a putut să declare atacantul român după victoria chinuită cu Malta

Autorul unicului gol al victoriei cu Malta, George Puşcaş, a început interviul de la finalul meciului cu o declaraţie de complezenţă despre importanţa celor 3 puncte câştigate, după care a dat cu bâta în baltă "E greu cu echipele care se închind, vin şi nu atacă. Nu am găsit destule spaţii în prima repriză"

Realitatea a fost total diferită însă. În afara faptului că România a jucat mult mai bine în prima repriză decât în cea de a doua, selecţionata din Malta nu a băgat deloc autobuzul în poartă, a ieşit la joc şi a dat multe bătăi de cap apărării echipei noastre.

Atacantul lui Reading i-a avertizat pe fanii echipei naţionale că urmează meciuri dificile, inclusiv deplasarea din Insulele Faroe fiind catalogată drept una "grea"

Ce a spus Puşcaş

"Cred că cele trei puncte sunt cele mai importante, normal, publicul şi suporterii voiau un joc mai bun, cu mai multe goluri. E greu cu echipele care se închind, vin şi nu atacă. Nu am găsit destul spaţii în prima repriză. E bine că am marcat, că am luat cele trei puncte şi cu asta trebuie să plecăm de aici. Mă bucur că continui să marchez, este foarte important pentru mine, fiind şi atacant. Sper ca în continuare să pot să marchez şi să aducem victorii echipei naţionale pentru că urmează meciuri mult mai grele.

Să nu subestimăm terenul de la Insulele Feroe, va fi şi greu la ei acasă, va fi ca acesta, se vor închide şi cred că trebuie să fim conectaţi la acel meci, care urmează, să mergem încrezători şi să luăm cele trei puncte. Suntem în cărţi, suntem la mâna noastră, urmează meciurile grele la noi acasă şi trebuie să fim pregătiţi.

Nu trebuie să le promitem victorii suporterilor, trebuie să le promitem că vom da totul pe teren. Se mai întâmplă să dai totul şi să nu câştigi, se mai întâmplă. Trebuie să dăm totul pe teren, să ieşim cu tricoul ud şi să ştim că nu am mai avut energie. Asta cred că îi mulţumeşte mai mult decât o victorie. Visez foarte mult la calificare, visez şi mai mult cu naţionala mare. Va fi superb dacă vom face asta. Cred că vom fi montaţi la meciurle de luna viitoare"

Reprezentativa României a învins, duminică, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Maltei, în etapa a şasea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020.





