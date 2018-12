Ruşii o laudă pe Simona Halep şi o fac praf pe Maria Şarapova

Liderul WTA a fost desemnat "cea mai bună jucătoare de tenis a anului", de către publicaţia Sovsport, însă suprinzătoare a fost şi catalogarea Mariei Sharapova drept "dezamăgirea anului". "S-a echilibrat nivelul în tenisul feminin? Când toate Grand Slam-urile şi Turneul Campioanelor sunt câştigate de jucătoare diferite pentru al doilea an la rând, se pare că se poate spune asta. Dar când o jucătoare îşi asigură, în acelaşi timp, primul loc în clasamentul WTA şi are un avans mare pentru al doilea an la rând, totul pare diferit. Chiar dacă Simona a ratat finalul sezonului, nimic nu se schimbă. Simona Halep a dominat acest an aproape în întregime, iar asta arată că ea este cea mai puternică jucatoare", a scris publicaţia rusă.