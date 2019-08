Rugăciunea, ultima soluţie pentru Gigi Becali: Aşa ceva s-a întâmplat o singură dată în istoria clubului, acum 72 de ani!

FCSB are cel mai slab start de sezon din istoria clubului şi, la ce se întâmplă sub conducerea lui Gigi Becali, actuala stagiune are potenţialul de a produce noi recorduri negative pentru bucureşteni!





După ce echipa a fost distrusă, duminică, la Mediaş, scor 4-0, ajungând la cinci înfrângeri la rând în campionat, mulţi au căutat în statistici pentru a găsi o serie similară. Degeaba însă! În istoria recentă a echipei n-a existat o criză atât de accentuată!





Totuşi, statisticianul Liviu Manolache a reuşit să furnizeze o informaţie preţioasă, dar numai dacă pornim de la ideea că FCSB e Steaua. Asta în ciuda faptului că Becali a pierdut tot ce ţinea de acest brand în diferite procese! Dar, presupunând că FCSB e Steaua, măcar în sufletele unor suporteri, merită luată în seama postarea lui Liviu Manolache de pe Facebook:





*O singură dată în istorie Steaua a mai avut o serie de 5 înfrângeri, în etapele cu nr. 3-7 din primul sezon 1947/48





Cele cinci înfrângeri succesive ale FCSB-ului în Liga I în actualul sezon





Gaz Metan - FCSB 4-0





FCSB - Poli Iaşi 1-2





FCSB - Voluntari 1-3





Astra - FCSB 2-1





FCSB - Botoşani 0-2





