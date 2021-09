Ronaldo, „turbat“: Gestul care l-a scos din sărite în meciul cu Irlanda a devenit viral VIDEO

Cristiano Ronaldo a ajuns la 180 de selecţii în prima reprezentativă, însă, cu siguranţă, va ţine minte mereu partida pe care a bifat-o, miercuri seară, contra Irlandei.

Concret, înainte ca Ronaldo să rateze penalty-ul din minutul 15, Dara O'Shea a dat, discret, cu piciorul în mingea pe care Cristiano o aşezase cu grijă pe punctul cu var. Acest gest al irlandezului l-a scos din sărite pe starul portughez, care a ripostat lovindu-l pe O'Shea! Acesta şi-a atins însă scopul, în condiţiile în care Ronaldo, nervos, a ratat de la 11 metri. Nu e prima dată când Ronaldo ratează un penalty în tricoul naţionalei. S-a întâmplat şi la Mondialul din 2018, în ultimul meci din faza grupelor, 1-1 cu Iran. Atunci, şutul portughezului a fost reţinut de portarul Beiranvand, în repriza a doua, când Portugalia conducea cu 1-0.

VEZI INCIDENTUL DINAINTEA PENALTY-ULUI RATAT DE RONALDO

Proper definition of Indiscipline and immaturity. Is this your GOAT 🐐? 🤮🤮 pic.twitter.com/Bqcstb8cwV