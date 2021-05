Romeo Beznea, numire importantă de către Organizaţia Internaţională de Karate kyokushinkaikan

Organizaţia Internaţională de Karate kyokushinkaikan a anunţat numirea lui Romeo Beznea printr-un comunicat oficial.

„Întrucât a contribuit semnificativ la scopurile organizaţiei Internaţionale de Karate (IKO) Kyokushinkaikan, a dovedit o mare abilitate de conducere şi s-a străduit să menţină filozofia care stă la baza organizaţiei noastre, în concordanţă cu regulamentul IKO, Honbu IKO îl numeşte prin prezenta pe susnumitul Romeo Beznea în postul de Honbu Direct Dojo Operator şi îl autorizează să administreze o filială oficială a IKO kyokushinkaikan în România“, scrie în comunicatul forului.

Încântat de această numire, Romeo Beznea şi-a expus obiectivele, potrivit prosport.ro . „Sunt practicant de kyokushin (disciplină sportivă de contact din artele marţiale) şi mă bucur să vă aduc la cunoştinţă că am fost autorizat pentru postul de Honbu Direct Dojo Operator. Voi administra o filială oficială a IKO kyokushinkaikan în România. Decizia a fost luată în data de 5 Aprilie 2021. Am primit informarea odată cu completarea de pe site-ul Kyokushin, însă diploma a ajuns după aproape o lună prin curier, în România la Bucureşti. În această perioadă, am trecut cu bucurie emoţiile Sărbătorilor Pascale, fiind onorat împreună cu familia sportivilor care practică Kyokushin, să-mi încep noua misiune prin poziţia ce mi-a fost încredinţată. Îmi doresc ca performanţa Kyokushin şi artele marţiale, să aducă un plus de valoare la nivelul mult aşteptat pe plan internaţional“, a spus Romeo Beznea.