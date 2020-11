România U21 va juca iar la un turneu final! Ce spun tricolorii după a doua calificare consecutivă

La finalul întâlnirii, jucătorii antrenaţi de Adrian Mutu erau euforici.

Ianis Hagi: "E imposibil să nu ai emoţi, dar le-am gestionat bine. Cred că meciul l-am condus noi, ştiam că vom marca. Suntem fericiţi, am făcut istorie, nu cred că s-a mai întâmplat ca naţionala de tineret să se califice la două CE la rând. Ne este greu fără suporteri, fotbalul e un spectacol şi ca la teatru ai nevoie de oameni. Ştim că fanii sunt mereu lângă noi şi pentru ei jucăm, să-i facem fericiţi. Sunt mândru să port bandeola de căpitan şi tricoul cu numărul10, mă face un fotbalist mai bun, ambiţia şi motivaţia sunt mai mari. A fost un an foarte bun pentru mine, am ajuns la o echipă mare, cu presiune mare, sunt mândru de ce am reuşit în 2020. Sunt nerădător să pot ajuta echipa mea de club, acolo sunt ambiţii mari. LA CE vom da totul, pentru noi, petru familiile noastre, pentru suporteri", a declarat Hagi la Pro X, citat de news.ro.

Darius Olaru: “Este foarte importantă această calificare, este rodul muncii noastre. AM muncit foarte mult şi cu atât mai dulce pentru că ne-am calificat la ultimul meci .Cred că meritam să câştigăm acest meci. Dacă aveam nevoie de cele trei puncte le obţineam, pentru că am jucat foarte bine. Am arătat din nou că suntem o echipă foarte bună şi merităm să fim la Euro. Vrem să mergem la Euro şi cel puţin să egalăm ce am făcut data trecută. Pentru meciurile astea ne-am născut, pentru meciurile astea cu miză”, a spus Olaru la Pro X.