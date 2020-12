România, salvată de pandemie: „Era jenant să găzduim Euro cu stadioane neterminate“

Ionuţ Stroe (41 de ani) conduce sportul românesc din noiembrie 2019 şi, sub comanda sa, acest domeniu s-a lovit de cea mai mare provocare din ultimii ani: găsirea unor soluţii de convieţuire cu noul coronavirus.

Astăzi, la nouă luni de când a început cea mai gravă criză sanitară din ultimii 100 de ani, sportul românesc a revenit la parametri normali, un scenariu la care puţini s-ar fi aşteptat, în luna martie. Şi, spre deosebire de mulţi oameni care fac, zilnic, turul televiziunilor şi continuă să vorbească despre scenarii apocaliptice pentru viitor, Ionuţ Stroe debordează de optimism, în ceea ce priveşte 2021: „Va fi anul revenirii la normalitatea socială de dinainte de pandemie“.

„Adevărul“: Când a debutat pandemia, v-aţi temut în vreun moment că nu vom mai avea sport în 2020?

Ionuţ Stroe: Recunosc, am trăit cu o oarecare teamă la început. Pentru că pandemia a lovit frontal întreg sportul, nu numai la noi în ţară. În primul rând, mă gândeam la sănătatea sportivilor şi nu neapărat la pericolul unui blocaj total. Apoi, după două, trei săptămâni, uşor-uşor, ne-am revenit. Antrenamentele au fost reluate din data de 15 mai, competiţiile la fel, rând pe rând, după noi reguli. Iar în acest moment, sportul se desfăşoară în siguranţă, chiar dacă în aceste condiţii de pandemie. Şi mă bucur că, cel puţin în zona de sport, noi am fost bine pregătiţi pentru acest al doilea val. Drept dovadă, activităţile sportive nu s-au mai întrerupt. Sunt cazuri de infectări, dar sunt izolate şi se identifică foarte repede, pentru că am impus acest sistem de pretestare, în toate competiţiile. Chiar dacă e unul costisitor, el îţi asigură protejarea tuturor sportivilor din România.

Pandemia şi implicit amânarea Euro 2020 pentru 2021 ne-au ajutat să ne punem la punct cu pregătirile pentru organizarea celor patru meciuri la Bucureşti?

Da! A fost un răgaz, o perioadă de răscumpărare a greşelilor trecutului. În condiţiile angajamentului nostru pentru Euro 2020, încă din 2014 sau 2015, ar fi fost de nepermis, dacă nu chiar jenant, să găzduim această competiţie cu cârpeli. Adică, să avem stadioane neterminate, să n-avem o cale de legătură feroviară între aeroport şi Gara de Nord, un lucru elementar pentru orice capitală europeană. Şi poate că n-ar fi fost o carte de vizită tocmai bună pentru ţara noastră. Din fericire, putem spune că, în acest moment, suntem sută la sută în grafic cu tot ce înseamnă Euro 2020 în România. Vă garantez că va fi un succes enorm!

Există, totuşi, speculaţii că turneul final poate fi mutat de UEFA într-o singură ţară. S-a scris că Rusia e o variantă...

Nu m-aş împăca, sub nicio formă, cu ideea pierderii organizării Euro 2020. Nu cred că avem motive reale de îngrijorare. Până acum, n-a fost făcută nicio comunicare oficială, în legătură cu mutarea turneului final, într-o singură ţară. Doamne fereşte! Sper să nu se întâmple acest lucru. Deocamdată, aceste speculaţii eu le consider doar articole de presă. Pentru noi, pentru zona instituţională, care ne-am pregătit atât de bine pentru acest eveniment, ar fi păcat, ar fi un sentiment de frustrare dacă Euro 2020 nu s-ar organiza la Bucureşti. Mai ales că noi avem chiar gânduri mari! Mă refer la o candidatură comună a României, Greciei, Serbiei şi Bulgariei pentru organizarea Euro 2028.

Credeţi că suporterii vor reveni în arene cu ocazia Europeanului de fotbal de anul viitor?

Îmi pun mari speranţe că meciurile din cadrul Euro 2020 se vor putea juca, măcar parţial, cu public. Adică, nici nu concep să n-avem public la Euro 2020! Ar fi un câştig şi pentru economia României care a susţinut acest proiect, al găzduirii meciurilor, cu câteva sute de milioane de euro. Investiţie pe care noi trebuie să ne propunem să o amortizăm.

Cum vedeţi Jocurile Olimpice de la Tokyo? Avem un plan de vaccinare pentru sportivii delegaţiei, dacă japonezii vor cere acest lucru?

Sportivii români vor avea prioritate la vaccinare, dacă acest lucru va fi printre condiţiile impuse de japonezi pentru Olimpiada de la Tokyo. Eu sunt optimist că, până la vară, omenirea va avea şi experienţa şi testele şi vaccinurile, pentru a gestiona aceste Jocuri Olimpice în siguranţă. Şi de ce nu? Chiar şi cu public pe stadioane. Prezenţa spectatorior în tribune, la Tokyo, ar fi un semnal clar că am reuşit să învingem această pandemie.

Cum arată viitorul competiţiilor sportive din România în 2021? Mă refer la evenimente precum Maratonul Internaţional Bucureşti, anulate în acest an...

Sunt optimist! Situaţii care au dus la anularea maratonului nu se vor mai repeta. Într-o lună şi jumătate, vom avea soluţia medicală, mă refer la aceste vaccinuri care ar trebui să imunizeze o mare parte din populaţie. Eu cred că 2021 va fi anul revenirii la normalitatea socială de dinainte de pandemie. Bineînţeles, gradual, treptat. Şi, de aceea, cred că sportul românesc va avea, din nou, toate condiţiile pe care le aveam şi înainte de această pandemie.





EURO 2020 LA BUCUREŞTI *13 iunie: Austria - Macedonia de Nord *17 iunie: Ucraina - Macedonia de Nord *21 iunie: Ucraina - Austria *28 iunie: Locul 1 grupa F - Locul 3 grupa A/B/C *Primele trei meciuri sunt din grupa C, iar ultimul din optimi.

*Turneul final se va desfăşura, între 11 iunie - 11 iulie 2021, însă şi-a păstrat, simbolic, denumirea de Euro 2020.



Trebuie să schimbăm legislaţia sportivă în România. Pentru ca, în primul rând, să ofere mult mai multe surse de finanţare din zona privată. Din păcate, sportul românesc, în foarte mare măsură, trăieşte numai din bani publici. Avem nevoie să readucem copiii şi tinerii pe terenurile de sport! Ei au fost cei mai afectaţi de această pandemie. Din cauza costurilor mari de testare, foarte puţine cluburi şi-au permis să mai susţină şi activitatea secţiilor de copii şi juniori. În momentul de faţă, avem 59 de sportivi din 12 discipline calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. După un calcul maximal, avem un număr de alţi 70 sportivi, angrenaţi în diverse competiţii de calificare pentru Tokyo. Aşa că eu sper să dublăm chiar cifra sportivilor care vor forma delegaţia noastră la Jocurile Olimpice de la anul.

Sportul de masă, prioritar pentru MTS

Ionuţ Stroe a dezvăluit că forul pe care îl conduce va avea o strategie prin care va încerca dezvoltarea sportului de masă în România, un domeniu care a fost mai mereu neglijat. „Din bugetul sportului proiectat pentru anul viitor, noi am hotărât să alocăm cele mai mari resurse spre baza piramidei, către sportul de masă, acolo unde sunt cei mai mulţi practicanţi, care fac sport ca activitate recreativă, către tineri, către copii în special. Pentru că aşa ceva nu s-a mai făcut în România. Ne-am obişnuit să ne uităm la partea de sus a piramidei, spre zona de sportul de performanţă. Şi, de aceea, am ajuns să avem, în acest moment, mai puţini copii şi juniori legitimaţi la cluburi decât seniori“, a explicat ministrul Sportului în cadrul „Adevărul Live“.