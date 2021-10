România, promovată prin tenis: Cum arată restaurantul în care mănâncă jucătoarele la Transylvania Open

Deşi ambele competiţii au fost de categoria WTA 250, Transylvania Open a avut un tablou mult mai bun.

La „Winners Open“, cap de serie numărul 1 a fost Alize Cornet, pe locul 63 în lume, în momentul tragerii la sorţi. Care a şi fost eliminată după primul meci. Iar trofeul a fost câştigat de nemţoaica Andrea Petokovic, aflată pe locul 97 mondial, la vremea respectivă.

Acum, „Transylvania Open“ a început cu două campioane de Grand Slam printre participante: Simona Halep (18 WTA) şi Emma Răducanu (23 WTA). Şi atenţie: ultima a venit la Cluj din postura de campioană en-titre la US Open. Probabil, vor trece mulţi ani până când România va mai găzdui o competiţie la care să vină şi o deţinătoare de titlu major.

Cert e că acum, pe lângă un tablou foarte puternic, Transylvania Open are şi o mediatizare pe măsură. Şi promovează intens şi imaginea României. Ceea ce reiese şi dintr-o idee simpatică pe care au avut-o organizatorii, atunci când au amenajat restaurantul în care mănâncă jucătoarele

While in the player’s restaurant at Transylvania Open, you might as well learn some useful Romanian words 🧄🧛🏻‍♀️#SpookyOpen pic.twitter.com/3WZHmoaCwS