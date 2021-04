România, posibil meci stelar cu Brazilia: S-au anunţat urnele tragerii la sorţi pentru Jocurile Olimpice

România a ratat prezenţa la Euro 2020 şi a pornit catastrofal în preliminariile Mondialului din 2022, însă Mirel Rădoi, după aceste două rateuri, are şansa reabilitării în ochii suporterilor, la Tokyo.

Pentru că, dacă nu vor interveni schimbări de ultim moment decise de Federaţia Română de Fotbal (FRF), atunci Rădoi va fi pe banca României la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice. Iar meciurile se vor juca, în perioada 21 iulie - 7 august.

Până atunci însă, miercuri, la Zurich, se va organiza tragerea la sorţi a grupelor turneului final. Tocmai de aceea, FIFA a anunţat, astăzi, componenţa urnelor valorice, după cum se poate vedea mai jos:

*URNA 1: Japonia, Brazilia, Argentina, Coreea de Sud

*URNA 2: Mexic, Germania, Honduras, Spania

*URNA 3: Egipt, Noua Zeelandă, Coasta de Fildeş, Africa de Sud

*URNA 4: Australia, Arabia Saudită, Franţa, România.

Astfel, teoretic, România poate da de Brazilia, într-un meci stelar din faza grupelor. Reprezentativa sud-americană e şi deţinătoarea titlului olimpic pe care l-a cucerit în 2016, când turneul a fost găzduit de Rio de Janeiro. Atunci, din lotul brazilienilor au făcut parte nume mari, precum Rafinha (Barcelona), Neymar (PSG) sau Gabriel Jesus (Manchester City).

La Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea drept de participare fotbaliştii născuţi după data de 1 ianuarie 1997, plus trei jucători care depăşesc limita de vârstă.

📈 The 16 Men’s Olympic Football Tournament teams have been ranked and allocated pots for Wednesday’s draw 🔢@Olympics #OlympicFootball #Tokyo2020



➡️ https://t.co/cacmvF2nEy pic.twitter.com/YPOSf49K2e