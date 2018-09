România participă cu nouă echipaje la Campionatul Mondial de canotaj de la Plovdiv

Luna trecuta, la Campionatul European de la Glasgow (UK), Romania s-a clasat pe locul intai in clasamentul general pe medalii (sapte medalii), acest rezultat reconfirmand forma sportiva exceptionala a canotorilor.



Noua echipaje romanesti vor lua startul pe raul Marita, cinci concurand in probele feminine, patru in cele masculine, sub coordonarea antrenorilor Mircea Roman (feminin) si Antonio Colamonici (masculin).



“Nu ne propunem sa castigam un anumit numar de medalii, privim deja spre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivii sunt intr-o forma foarte buna, insa este extrem de important sa acumuleze cat mai mult. Se apropie calificarile, 2019 este anul calificarilor pentru Olimpiada, si toti sportivii trebuie sa lupte pentru sansa lor. Obiectivul nostru este sa fim prezenti cu cat mai multe echipaje in finala. Suntem bucurosi sa avem alaturi parteneri de cursa lunga, care au ales sa sustina performanta”, a declarat Elisabeta Lipa, Preseditele Federatiei Romane de Canotaj.



La Mondialele de anul trecut din Statele Unite, Romania a participat cu sase echipaje si si-a adjudecat doua medalii de aur, acestea fiind castigate de fetele de la dublu vasle categorie usoara (Ionela Cozmiuc Lehaci si Gianina Beleaga) si 8+1 (Ioana Vrinceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrila, Iuliana Popa, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Adelina Bogus, Laura Oprea si Daniela Druncea).



Performanta trebuie sustinuta, iar in sport, pe langa antrenamentele riguroase, facute “cu cap”, nutritia sportiva este esentiala pe termen lung. „Sportivul modern nu se mai bazeaza exclusiv pe talentul nativ, performanta sa poate fi sustinuta acum de produse nutritionale rezultate dintr-o serioasa activitate de cercetare stiintifica. Antrenamentele sunt ajutate de produse perfect adaptate fiecarei circumstante, care asigura energia, hidratarea, proteinele, vitaminele, mineralele ce garanteaza sustinerea organismului in solicitari deosebite. In functie de tipul de efort, aerob sau anaerob, de tipul de activitate fizica - de forta sau anduranta -, de moment, este important ca programele nutritionale sa fie personalizate, astfel incat beneficiile sa fie maxime,“ a declarat Dr. Corina Zugravu, membru al Consiliului Consultativ in Nutritie al Herbalife Nutrition.





Cu sprijinul Federatiei Romane de Canotaj, Herbalife Nutrition colaboreaza de peste patru ani de zile cu echipa de antrenori si medici pentru a dezvolta si optimiza programul de nutritie al lotului olimpic feminin de canotaj. “Suntem bucurosi sa putem oferi nutritia Herbalife tuturor sportivelor care fac parte din lotul olimpic de canotaj si sa putem face echipa impreuna! Pentru acesti atleti nutritia sportiva este complexa si reprezinta o necesitate, iar Herbalife Nutrition este onorata sa fie alaturi de campioni, impartasind valori comune in ce priveste nutritia sanatoasa”, a declarat Romeo Cazanescu, Country Director al Herbalife Nutrition Romania, Moldova si Ungaria.



Herbalife Nutrition are onoarea de a sponsoriza peste 190 de sportivi, echipe si evenimente de talie mondiala, printre care Cristiano Ronaldo, echipa LA Galaxy si numeroase echipe olimpice. In Romania, Herbalife Nutrition este sponsorul oficial in nutritie pentru Anca Bucur, de cinci ori castigatoare a titlului de Miss Fitness Universe, Ciprian Balanescu, multiplu campion national la biatlon si triatlon olimpic, si echipa de fotbal FC Viitorul antrenata de Gheorghe Hagi.