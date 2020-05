România „măcelăreşte“ sezonul fotbalistic: Decizia va fi atacată în instanţă!

Haosul care domneşte în ţară, la ieşirea din stare de urgenţă, se reflectă şi în lumea sportului românesc. Deocamdată, ştim că după data de 15 mai echipele şi sportivii profesionişti îşi pot relua pregătirile, dar cu mari restricţii.





Despre data reluării Ligii I, deocamdată, n-avem nicio variantă bătută în cuie. Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) face presiuni asupra Ministerului Tineretului şi Sportului, însă, până la această oră, totul e în ceaţă.

Iar în privinţa eşaloanelor inferioare, unde deciziile sunt luate de Federaţia Română de Fotbal (FRF), lucrurile merg într-o direcţie plină de controverse. În primul rând, liga a treia a fost suspendată definitiv şi nu se va mai juca nimic acolo.

În ceea ce priveşte liga a doua, astăzi, a fost o şedinţă cu oficialii cluburilor, prin videoconferinţă, în care s-au votat trei variante:

*Toate cele 14 etape rămase să se joace.

*Play-off între primele şase echipe, care şi-au şi depus dosarul de licenţiere pentru Liga I, şi play-out în două grupe de câte şase echipe. Aici, ultimele două clasate în cele două serii urmau să retrogradeze în Liga a 3-a, iar formaţiile de pe locul 5 ar fi jucat un meci de baraj pentru menţinerea în Liga secundă.

*Play-off între primele şase echipe, care şi-au şi depus dosarul de licenţiere pentru Liga I, şi îngheţare a sezonului pentru restul cluburilor din eşalonul secund, fără a mai retrograda nimeni.

Potrivit Digi Sport, votul a produs următorul rezultat:

*Dunărea Călăraşi a votat pentru scenariul 1

*UTA şi Metaloglobus s-au abţinut

*Celelalte 15 cluburi au votat pentru scenariu 3

Play-off-ul începe la 4 iulie

După acest vot, urmează să avem un play-off, cu punctele înjumătăţite, în care se vor juca cinci etape la următoarele date:

*4 iulie

*11 iulie

*18 iulie

*25 iulie

*1 august

La finalul acestui play-off, primele două clasate vor promova în Liga I. Ocupanta locului 3 va juca un baraj cu locul 6 din play-out-ul Ligii I, la 5 august, iar învingătoarea va evolua în primul eşalon, în următoarea stagiune.

Într-o intervenţie la Digi Sport, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a oferit mai multe detalii:

*Reluarea sezonului competiţional la nivelul Ligii a doua se face pe 4 iulie, toate cele 6 echipe care şi-au depus dosarul pentru licenţa de Liga I, care se află pe primele 6 locuri, vor disputa un play-off în cinci meciuri.

*Echipele de pe primele 3 locuri vor juca trei meciuri acasă, două în deplasare. Se aplică înjumătăţirea de puncte. Pentru echipele de pe locurile 7-18 ediţia se încheie, nicio echipă nu va retrograda implicit.

UTA va ataca decizia FRF în instanţă

Liderul Ligii a 2-a, UTA Arad, a fost extrem de nemulţumit de decizia luată astăzi şi, prin vocea antrenorului Laszlo Balint, a atacat cele anunţate de Burleanu. Când sezonul a fost îngheţat, arădenii aveau 50 de puncte şi erau ca şi promovaţi, având un avans de 11 puncte faţă de locul 2, Mioveni. Acum, după înjumătăţire, avansul lor s-a redus la cinci puncte! De aici pleacă şi furia celor de la UTA, exprimată de Balint la Digi Sport:

*Nu ştiu cât de cinstit e acest principiu pentru că, până la urmă, noi jucăm aceste meciuri împotriva celor mai bune echipe din Liga a doua, sunt adevărate finale. Suntem prejudiciaţi, în mod evident, nu cu un punct-două, ci cu şase...Puncte pentru care s-au investit bani, muncă, energie, etc. E o situaţie foarte neplăcută şi pentru că, din punctul nostru de vedere, această soluţie la care s-a ajuns e una discriminatorie.

*Din primele şase echipe, cea mai dezavantajată e UTA. Turris poate spune şi ea că e dezavantajată, în timp ce patru echipe sunt avantajate. Ori această soluţie nu mi se pare echitabilă pentru că s-a tot vorbit în această perioadă de solidaritate, echitate, merit sportiv şi fair-play. Eu cred că soluţia la care s-a ajuns nu mi se pare echitabilă pentru că eu ştiu că, în DEX, cuvântul echitate are cu totul alte conotaţii.

*Din ce am vorbit cu cei din conducere, se ia în calcul foarte serios acţionarea în instanţă a acestei decizii pentru că prejudiciul e extrem de grav. Pentru că, atunci când s-a vehiculat înjumătăţirea punctelor, noi am avut discuţii cu doi avocaţi specialişti în legislaţia sportivă din România şi în cea internaţională şi ni s-a transmis, clar, că încalcă regulamentele, e ilegală şi în cazul în care am ataca decizia, am avea câştig de cauză. Nu vom sta cu mâinile în sân în faţa unei asemenea nedreptăţi!

Cum arăta Top 10 în Liga a 2-a când sezonul s-a oprit

1. UTA 50 de puncte

2. Mioveni 39p

3. Turris 39p

4. FC Argeş 38p

5. Petrolul 38p

6. Rapid 37p

7. Metaloglobus 37p

8. Gloria Buzău 33p

9. Farul 33p

10. Pandurii 33p

*Primele două clasate ar fi promovat direct, iar locul 3 ar fi jucat baraj

Cum arată acum clasamentul din play-off

1. UTA 25 de puncte

2. Mioveni 20p

3. Turris 20p

4. FC Argeş 19p

5. Petrolul 19p

6. Rapid 19p

*Vor promova primele două clasate, iar locul 3 va juca baraj