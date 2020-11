România, în lumea a 3-a: De ce avem o naţională jalnică, cu jucători lipsiţi de inteligenţă

Alex Maxim şi colegii săi au oferit încă un an dezamăgitor pentru fanii naţionalei

Fotbalul jucat de naţională din octombrie încoace poate fi subiectul unor analize amănunţite, cu cifre şi date sofisticate, în stil corporatist-sforăitor. Asta în cazul în care ne place să ne mai păcălim un pic.

În caz contrar, dacă vrem să privim realitatea în faţă, această echipă naţională poate fi descrisă plastic drept una fără perspectivă. Şi dacă ţinem musai să avem şi nişte cifre, iată-le:

*România a pierdut calificarea la Euro 2020, în faţa Islandei. Adică, o naţională care, din septembrie până acum, a jucat opt meciuri şi a pierdut şapte dintre ele. A avut şi o victorie: cu România! Într-un meci în care România a avut un singur şut pe poartă şi acela din penalty. În rest, Islanda a fost cea mai slabă echipă, din această ediţie a Ligii Naţiunilor, singura care a pierdut toate cele şase partide din grupă. Golverajul islandezilor: 3 goluri marcate - 17 primite.

*Irlanda de Nord, naţionala care, în ciuda neputinţei sale, a dominat România, miercuri seară, la Belfast, n-a mai bătut pe nimeni, în 90 de minute, din 14 octombrie 2019! Şi a încheiat grupa din Liga Naţiunilor cu 2 puncte. Ambele luate cu România. Pe cel din Bucureşti l-a smuls, jucând în zece oameni din minutul 39!

Slab să fii, noroc să ai...

Această zicală descrie plastic starea echipei naţionale, în acest moment. Cu trei puncte luate la masa verde, după ce UEFA ne-a acordat o victorie cu 3-0, în meciul anulat cu Norvegia, şi cu Rusia având o prăbuşire totală la Belgrad - ruşii au fost zdrobiţi, miercuri seară, de Serbia, scor 5-0! - România a reuşit să urce în urna a 2-a valorică pentru tragerea la sorţi pentru preliminariile Mondialului din 2022.

Practic, conjunctura favorabilă a adus singura mare realizare pentru prima reprezentativă în acest an. Din păcate, urcarea în urna a 2-a nu schimbă, de fapt, cu nimic datele problemei pentru o echipă care nu numai că nu joacă nimic, dar pare că nici nu realizează cât de slabă a ajuns. Iar asta reiese din declaraţiile oferite de jucători, după acest 1-1 chinuit cu Irlanda de Nord, la Belfast.

Denis Alibec, pierdut pe teren, la Belfast

Nistor şi Alibec, ridicoli

Iar pentru că reacţiile de după meci n-au nevoie de comentarii suplimentare, e suficient să parcurgem „analizele“ oferite de doi dintre jucătorii aflaţi pe teren, la „Windsor Park“:

*Dan Nistor (mijlocaş România): Am jucat destul de bine, cred că rezultatul e echitabil. Ne bucurăm de fiecare dată când suntem convocaţi, dăm totul pentru echipa naţională. E un plus că suntem în urna a doua. Urcăm, încet-încet, spre urna întâi. Ne asumăm criticile şi vom duce echipa naţională unde e locul.

*Denis Alibec (atacant România): Chiar dacă n-am câştigat, faptul că am obţinut un punct e important. Suntem mulţumiţi. Ne bucurăm că am intrat în urna a doua şi sperăm să avem o grupă favorabilă. Trebuie să avem încredere în noi, trebuie să continuăm aşa, să nu renunţăm până în ultima clipă şi să mergem să luăm cele trei puncte la fiecare meci. Am încheiat grupa cu fruntea sus, chiar dacă suntem dezamăgiţi că n-am reuşit să câştigăm.

Ultima dată, am ratat calificarea din prima urnă!

România se bucură de urcarea în urna a doua valorică, omiţând însă un amănunt: în iulie 2015, când s-au tras la sorţi grupele preliminare pentru Mondialul din 2018, România ocupa locul 8 în clasamentul FIFA şi, drept urmare, a prins chiar prima urnă valorică, alături de Germania, Belgia, Olanda, Portugalia, Anglia, Ţara Galilor, Spania şi Croaţia. Şi, chiar şi aşa, a ratat cu brio calificarea, terminând pe locul 4 din 6 în grupa E, după Polonia, Danemarca şi Muntenegru, depăşind doar Armenia şi Kazahstan!

La Mondialul din 2022 vor ajunge direct doar cele zece câştigătoare ale grupelor preliminare. Ocupantele locurilor doi, plus cele două formaţii venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 naţionale se vor lupta pentru ultimele trei locuri disponibile pentru Europa la CM 2022.

Rădoi rămâne selecţioner

Chiar dacă s-a speculat enorm pe marginea unei plecări a lui Mirel Rădoi (foto) de la echipa naţională, după meciul cu Irlanda de Nord, tehnicianul de 39 de ani a insistat, miercuri seară, că n-are de gând să părăsească funcţia de selecţioner.

„Eu am contract cu federaţia şi pentru următoarea campanie. Dacă FRF nu va dori să mai continue cu mine, vom vedea. Nu am declarat niciodată că plec în altă parte. Din punctul meu de vedere, totul e clar“, a spus Rădoi la microfonul Pro TV.

Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea

Odată cu încheierea anului 2020 pentru echipa naţională, Ciprian Tătăruşanu - foto (34 de ani) şi-a anunţat retragerea de la prima reprezentativă. El a debutat sub tricolor într-un amical cu Italia (1-1), la 17 noiembrie 2010, cu Răzvan Lucescu pe bancă şi a adunat 73 de selecţii, fiind pe locul 17 în clasamentul all-time la acest capitol. Cu România, a participat la Euro 2016, fiind integralist în cele trei meciuri ale tricolorilor în Franţa.

„În curând, voi împlini 35 de ani, aşa că, în ultimele luni, mi s-a întărit convingerea că e momentul să iau această decizie. Pur şi simplu, cred că este timpul ca alţi portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naţionale, iar eu să fac un pas în spate. Să pot fi căpitanul României a însemnat pentru mine cel mai frumos lucru din carieră. Vă mulţumesc!“, a fost un fragment din scrisoarea portarului legitimat la AC Milan, publicată pe site-ul federaţiei.

7 decembrie e data la care va avea loc, la Zurich, tragerea la sorţi pentru preliminariile Mondialului din 2022.

Liga B a Naţiunilor, grupa 1, ultima etapă

Miercuri

Irlanda de Nord - România 1-1

Austria - Norvegia 1-1

Clasament

1. Austria 6 4 1 1 9-6 13

2. Norvegia 6 3 1 2 12-7 10

3. România 6 2 2 2 8-9 8

4. Irlanda de Nord 6 0 2 4 4-11 2

*Primul loc asigură promovarea în Liga A, iar ultimul loc duce în Liga C.

**România a câştigat partida anulată cu Norvegia la masa verde, scor 3-0.

Giani Infantino, preşedintele FIFA, va asista la tragerea la sorţi pentru preliminariile CM 2022