România, faţă în faţă cu „trădătorul“ Martin Ambros: Cristina Neagu l-a făcut praf în august!

Într-o mutare-şoc, Martin Ambros (51 de ani) a renunţat la naţionala României pentru a conduce, în paralel, Rostov-Don şi naţionala Rusiei. Deciziile sale au lăsat-o pe Cristina Neagu cu gura căscată.





Mai ales că plecarea lui Martin Ambros a venit în 2019, un an în care România urma să atace calificarea la Jocurile Olimpice din 2020 prin Mondialul din Japonia. De aceea, Neagu a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Martin Ambros, în luna august, atunci când CSM Bucureşti şi-a prezentat lotul pentru acest sezon.





Ce a spus Cristina Neagu?





*Pentru mine a fost un şoc să văd că Ambros Martin nu mai e antrenorul echipei naţionale, pentru că nu mă aşteptam. El vorbea mereu despre Jocurile Olimpice, despre acest obiectiv personal al lui, dar şi al echipei.





*N-am înţeles ce s-a întâmplat. Dacă aşa a ales, să lase echipa naţională a României cu un an înaintea de Olimpiadă, cred că n-a fost fair-play.





*Din punctul meu de vedere, nu se cuvine ce a făcut el. Dacă echipa era pe drumul bun sau rău, cred că i se datorează, după trei ani de când o conducea.





Ce a spus Martin Ambros când a părăsit România?





*La un moment dat, am simţit că nu avansăm şi echipa nu devine mai puternică. Am fost la echipa naţională a României aproape trei ani, am trecut prin trei turnee importante cu ea, calificarea la Jocurile Olimpice a fost obiectivul principal pentru mine şi pentru federaţie. A mai rămas un an până acolo şi mi-am dat seama că nu pot face mai mult. Am fost sincer şi i-am spus acest lucru preşedintelui federaţiei în ianuarie.