România, descrisă ca o ţară de coşmar pentru fotbalişti: Un senegalez a povestit ce a trăit la Dinamo

Din păcate, ceea ce se întâmplă acum la Gaz Metan lungeşte doar lista interminabilă a „ţepelor“ fotbalistice de la noi. Anul trecut, Dinamo a trecut printr-o situaţie similară, după ce „finanţatorii“ spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, au preluat clubul. Atunci, s-a format un lot plin de jucători străini. Care au fost lăsaţi cu ochii în soare, în condiţiile în care nici Cortacero, nici asociaţii săi nu şi-au respectat angajamentele financiare. Şi au dispărut! Dinamo a fost salvată de asociaţia „Doar Dinamo Bucureşti“ şi de Nicolae Badea, omul care contribuie financiar din umbră.

Chiar şi aşa, Dinamo s-a ales cu mai multe dosare la FIFA. Dintre care unul deschis de senegalezul Magaye Gueye. Acesta a depus un memoriu, pentru a-şi lua toţi banii, având un contract pe doi ani cu formaţia din „Ştefan cel Mare“.





N-a mai apucat să şi câştige, la FIFA, pentru că, ulterior, Dinamo l-a concediat, după ce atacantul african a fost depistat cu cocaină, la un control antidoping, după un meci de cupă, cu FCSB!

Acum, în dialog cu pagina clubului Everton , grupare pentru care a adunat 39 de meciuri, trei goluri şi 9 pase decisive, Magaye Gueye a lăsat de înţeles că ar fi fost vorba de un test falsificat, totul fiind un pretext pentru rezilierea contractului său!

Ce scrie în textul publicat pe site-ul clubului Everton?

*Magaye Gueye încearcă să-şi relanseze cariera în Grecia (n.r. e legitimat la Anagennisi Karditsas, în liga a doua), după o perioadă controversată, la Dinamo Bucureşti.

*Magaye Gueye n-a stat mult la Dinamo până a început să aibă probleme. Aflat printre noii jucători transferaţi de club, care au fost convinşi de noul proprietar, care le-a promis marea cu sarea, Magaye Gueye a fost cazat la un hotel. De unde, ulterior, a fost evacuat pentru că Dinamo n-a plătit factura.

*El a stat în România şapte săptămâni, fără să primească vreun salariu. Iar FIFPro, sindicatul internaţional al fotbaliştilor, a dezvăluit că „Dinamo n-a plătit mai mulţi jucători, de la începutul sezonului, şi a pus sănătatea fotbaliştilor în pericol, pentru că a organizat mai multe şedinţe de pregătire, fără ca stafful medical să fie pe teren“.

*Gueye s-a adresat celor de la FIFA pentru nerespectarea contractului. Audierile ar fi urmat să aducă un verdict în favoarea atacantului, Dinamo fiind nevoită să plătească, integral, valoarea contractului de 2 ani.

*Dar nu s-a ajuns aici pentru că, în februarie 2021, Gueye a fost oprit în lot pentru un meci de cupă, cu FCSB. După care, Dinamo a cerut un control antidoping pentru jucătorul lor.

*„Am crezut că e o glumă“, a declarat Gueye. Proba sa a arătat o cantitate aproape inexistentă de cocaină.

*„Ce a apărut după testul antidoping a fost o cantitate atât de mică, încât suspendarea mea a fost doar de 3 luni. Oricum, am simţit că Dinamo nu era interesată de mine şi de condiţiile în care trăiam. Am fost dat afară de la hotel, pentru că nu mi-au plătit camera. Îmi tot spuneau că îmi vor plăti salariile, dar n-au făcut acest lucru. Mă luptam cu ei şi nu voiam să mă antrenez. Sunt o persoană sensibilă şi îmi pierd repede capul. Am întâlnit nişte oameni răi acolo. Eram într-un loc nepotrivit şi exact într-o asemenea situaţie, începi să ai parte de lucruri stupide“, a povestit fostul dinamovist.