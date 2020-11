România, criticată în presa din Norvegia: O handbalistă de la Vâlcea, şocată de ce vede în jur

SCM Râmnicu Vâlcea e un club care a suferit enorm, în ultima perioadă, din cauza noului coronavirus! O formaţie care reprezintă România în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, Vâlcea a avut o serie de meciuri amânate, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Când elevele lui Florentin Pera n-au fost lovite chiar ele de COVID-19, meciurile lor au fost amânate din cauza carantinării echipelor adverse! De pildă, ultima lor deplasare, cea din acest weekend la Dortmund, s-a anulat, nu pentru că nemţoaicele ar fi avut vreun caz de COVID-19 în lot, ci pentru că ele au jucat cu Gyor, devenită după meci focar de infecţie. Drept urmare, autorităţile sanitare din Germania au carantinat toată echipa celor de la Dortmund.

Legitimată la Vâlcea, norvegianca Maren Aardahl preferă o astfel de abordare dură în lupta cu pandemia. Mai ales că provine dintr-o ţară cu reguli sanitare extrem de severe, unele poate unice în Europa. Din acest motiv, Norvegia a şi renunţat, de curând, la găzduirea Europeanului de handbal feminin (3-20 decembrie), competiţia fiind acordată, în întregime, Danemarcei.

Revenind la Maren Aardahl, potrivit Digi Sport, aceasta s-a plâns în presa din Norvegia , mai precis în publicaţia „VG“, despre gestionarea pandemiei în România, arătându-se foarte surprinsă de regulile de la noi.

Ce a spus Maren Aardahl?

*În România nu ai nevoie de un test negativ, dacă ai fost depistat pozitiv şi ai stat două săptămâni în carantină. Mie mi-a fost foarte greu să mă întorc la antrenamente fără un test negativ, pentru că aveam colege care nu fuseseră infectate, dar am fost obligată.

*Prima săptămână după ce am ieşit din carantină a fost dezgustătoare, nu am avut de ales. Nu mă simţeam pregătită nici din punct de vedere fizic, pentru că am stat două săptămâni în casă, dar în cele din urmă m-am descurcat. Cred că trebuie să fim complet siguri că un jucător este sănătos înainte să revină la antrenamente şi meciuri.

12 jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea au fost infectate cu noul coronavirus. 4,69 pe mia de locuitori e rata infectării în oraşul Vâlcea în ultimele 14 zile.

