România cade în absurd: De ce apar propuneri revoltătoare în lupta cu COVID-19

Probabil, nicăieri în lume, revenirea graduală la normal, după perioada de izolare, nu s-a făcut atât de haotică, ca în România.

Am asistat la un vid legislativ, în momentul trecerii de la stare de urgenţă la stare de alertă, şi, per ansamblu, au curs declaraţii ridicole („Sunaţi la 112, dacă cineva strănută fără mască - Marcel Vela), la conferinţe susţinute aproape de miezul nopţii şi la propuneri de redeschidere, care te lasă cu gura căscată.

Sportul s-a lovit din plin de această lipsă cruntă de strategie, din partea guvernanţilor. „Adevărul“ a prezentat aici doar o parte din propunerile care au scandalizat acest domeniu, stârnind reacţii virulente, inclusiv din partea unor foşti mari sportivi, precum Camelia Potec şi Gică Popescu.

Şi, totuşi, apare o întrebare: de ce asistăm la atât de multe propuneri absurde, care n-au existat niciăieri în lume şi, aparent, n-ar trebui să existe nici la noi?

„Adevărul“ a luat legătura cu mai mulţi oameni care sunt implicaţi în sporturi diferite, iar unul dintre ei ne-a relatat, sub protecţia anonimatului, ce se întâmplă la o şedinţă unde sunt dezbătute propunerile de redeschidere.

„Stăm la uşă. Intră o federaţie după alta“

Cea mai mare problemă e că deciziile sunt luate de cei de la Institutul de Sănătate Publică. „Practic, vorbim despre acelaşi grup de oameni care stabilesc soarta tuturor sporturilor. Ori, aşa ceva nu se poate. Fiecare sport are specificul lui. Şi e clar că o mână de oameni nu pot înţelege toate sporturile pentru care decid. Când am fost la Minister, am stat la uşă. Intram o federaţie după alta. Când intri, eşti presat de timp şi trebuie să-i faci pe acei oameni să înţeleagă multe lucruri despre domeniul tău. Şi nu e uşor! Şi trebuie să accepţi unele măsuri ciudate, fiindcă, în acest moment, principalul obiectiv e să-ţi reporneşti activitatea. Nu vrei să îngreunezi lucrurile, vrei să le urgentezi, în speranţa că, în timp, se va renunţa la unele restricţii“, ne-a povestit sursa noastră.

O altă problemă e că deciziile se iau din scurt, de parcă aplicarea lor se poate face, bătând din palme, peste noapte. „Oamenii din fiecare domeniu trebuie să fie pregătiţi, să fie anunţaţi din timp. Nu poţi să-mi spui ce am de făcut cu doar două, trei zile înainte de data fixată pentru redeschidere. Degeaba îmi zici, că n-am cum să iau măsurile pe care le vrei tu, peste noapte. Asta dacă ţii la respectarea lor cu adevărat...“, a continuat omul, care a plecat de la Ministerul Sănătăţii cu mai multe întrebări decât certitudini.

„Am luat-o razna! E o ameţeală totală“

Având în vedere haosul care domneşte, în privinţa măsurilor de redeschidere, deja mulţi au prins curaj şi îşi exprimă, public, furia vizavi de propunerile absurde. Într-o intervenţie la Digi Sport, preşedintele clubului CS U Craiova, fostul mare fotbalist, Sorin Cîrţu (foto, sus), a avut o tiradă, la adresa celor care decid pentru reluarea meciurilor de fotbal, începând cu 13 iunie:

*Şeful statului ar trebui să aibă consilieri care să se priceapă, nu poţi să pregăteşti o competiţie fără meciuri de verificare. Am luat-o razna, e ca într-o scrisoare pierdută, modificăm constituţia, pe ici, pe colo, prin părţile esenţiale. E o ameţeală totală.

*Eu am meci pe 13 iunie, echipa stă de două luni şi jumătate (n.r. - în izolare), dar nu avem voie să jucăm amicale, până pe 6 iunie!

*Nu se poate, aşa, după ureche, nu suntem lăutari. Dacă nu eşti în stare, de ce nu ai cerut de la UEFA să începi mai târziu (n.r. - Liga I)? Să spui condiţiile sanitare de la noi nu ne ajută să începem acum! Dar nu-ţi bate joc, şi aşa vor fi meciuri din 3 în 3 zile, şi aşa competiţia asta va fi prejudiciată.

*Dai voie la spectacole cu 500 de persoane, dar nu la meciuri cu spectatori! Poporul trebuie să se autodisciplineze, cine vrea să vină la meci, bine, cine crede că e un risc, să stea acasă. În Italia au avut 30 de mii de morţi şi se dă drumul la terase, la plajă, la tot.

