România abandonată: Cum a ajuns echipa feminină o povară pentru jucătoarele de tenis

La fotbal, când un jucător refuză convocarea, iese un scandal naţional. La tenisul feminin, o astfel de situaţie a devenit, din păcate, una normală. Care nu mai revoltă pe nimeni din moment ce se tot repetă.

În 2019, echipa României atingea semifinalele competiţiei care se numea Fed Cup, la vremea respectivă. Atunci, în weekend-ul 20-21 aprilie, o ţară întreagă a fost conectată la meciul cu Franţa, găzduit la Rouen, pe zgură. După cinci partide fabuloase, în care Simona Halep (foto) a tras echipa după ea şi a jucat până la ultima picătură de energie, România a fost învinsă, dramatic, scor 2-3.

Din păcate, după acest moment, echipa feminină a căzut în derizoriu! Prima care a renunţat la ea a fost chiar Halep, spunând că, în 2020, vrea să-şi canalizeze energia pe turneele WTA şi pe participarea la Jocurile Olimpice. Ce-i drept, când a luat această decizie, „Simo“ n-avea de unde să ştie că va veni pandemia şi că 2020 va fi, în mare parte, un an compromis. Fără Jocurile Olimpice, care au fost amânate pentru 2021.

Moda Halep, preluată de colege, la Cluj

România a apucat, totuşi, să mai joace un meci de Fed Cup, în februarie 2020, înainte de pandemie. La Cluj, tricolorele au întâlnit Rusia, într-o confruntare contând pentru calificarea la turneul final de la Budapesta. Fără Halep, Begu şi Niculescu! Motivul? Cel invocat de Simona şi preluat apoi şi de Irina şi Monica.

Rămasă fără vedetele ei, România a mizat pe Ana Bogdan (90 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (167 WTA), Raluca Olaru (47 WTA la dublu) şi Jaqueline Cristian (197 WTA). Rezultatul: 2-3 pentru Rusia, calificarea fiind pierdută, la dublu.

Jocurile Olimpice, folosite ca un pretext

După eşecul cu Rusia, a urmat o lungă pauză pentru echipa României. Iar Fed Cup şi-a schimbat formatul şi denumirea, devenind „Billie Jean King Cup“. În noua formulă, prima partidă a tricolorelor a fost în aprilie 2021, cu Italia, la Cluj.

Din nou, acţiunea s-a transformat într-un fiasco! Simona Halep a intenţionat să joace pentru România, însă, lovită de o accidentare, a fost nevoită să renunţe atât la confruntarea cu Italia, cât şi la turneul de la Stuttgart care a urmat. Accidentarea a scos-o din calcule şi pe Patricia Ţig, aflată pe locul 63 WTA în acel moment.

În rest însă, rând pe rând, Monica Niculescu - foto (a făcut convocările după ce Florin Segărceanu a plecat după partida cu Rusia) a fost refuzată de mai multe sportive, după cum a şi recunoscut în conferinţa dinaintea confruntării cu Italia.

„Mi-am dorit foarte mult să o avem şi pe Irina Begu în echipă, şi pe Jaqueline Cristian, şi pe Raluca Olaru, care a câştigat un turneu recent (n.r. - la Sankt Petersburg, la dublu). Nu mai zic de Ana Bogdan, dar aşa s-a nimerit. Fetele... Eu le-am convocat. Mi-am dorit foarte mult să o am pe Irina Begu în echipă... Dar e an olimpic, şi-a dorit foarte mult să se ducă la Olimpiadă. Jaqueline e la un pas să intre în Top 100 şi şi-a dorit foarte mult să facă puncte şi să joace la Istanbul şi, din păcate, e în calificări acolo. Raluca, iarăşi, a spus că e an olimpic şi îşi doreşte să mai facă puncte. Ana Bogdan a avut un început de an destul de greu şi e şi ea la Istanbul, în calificări. Le înţelegem decizia, le aşteptăm, sper, în meciul următor“, a spus Niculescu.

În aceste condiţii, România a mizat pe Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzărnescu (137 WTA), Gabriela Ruse (166 WTA) şi însăşi Monica Niculescu (173 WTA). Şi a pierdut categoric, scor 1-3, retrogradând din Grupa Mondială.

Mihaela Buzărnescu, singura româncă pe care am avut-o în proba de simplu, la Tokyo

JO 2020, refuzuri pe bandă

Ceea ce a fost cu adevărat şocant s-a petrecut însă cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Evenimentul, care şi-a păstrat denumirea de JO 2020 în mod simbolic, s-a desfăşurat în perioada 24 iulie - 1 august 2021.

După ce au tot refuzat convocările pentru Fed Cup, motivând că e „an olimpic“, jucătoarele tricolore au ajuns să refuze, ulterior, şi participarea la acest eveniment! Din nou, cu precizarea că Simona Halep şi Patricia Ţig au lipsit din cauza problemelor medicale destul de grave. Iată însă cum au procedat celelalte românce:

*Sorana Cîrstea - A jucat inclusiv la Wimbledon, cu trei săptămâni înainte de JO 2020. Apoi, a dat un comunicat şi a explicat de ce nu va merge la Tokyo, având o ruptură musculară. În mod ciudat însă, la o săptămână după turneul de tenis din cadrul JO 2020, Sorana a revenit pe teren, fără nicio problemă medicală, la Montreal.

*Irina Begu (foto) - A avut cea mai bizară retragere de la JO 2020! A jucat la Wimbledon, unde a atins turul III, apoi a zis că nu merge la Tokyo, suferind de mononucleoză! Doar că, în ciuda problemei medicale pe care a invocat-o, Irina a sărit doar peste evenimentul de la Tokyo! În rest, în perioada iulie - august 2021, a jucat la foc automat, la Wimbledon, Budapesta, Gdynia, Cincinnati şi Cleveland, bifând un total de zece meciuri.

În aceste condiţii, România a trimis-o la Tokyo pe Mihaela Buzărnescu, singura care şi-a arătat disponibilitatea de a juca în proba de simplu. „Miki“ a fost eliminată în turul II de cehoaica Marketa Vondrousova.

Ministerul Sporturilor, indignat

Modul în care România a tratat turneul olimpic a provocat indignare în cadrul Ministerului Sporturilor. „Sunt foarte mâhnit de faptul că toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice. Această decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Accidentarea nu poate fi un motiv, cât timp aceste jucătoare au evoluat la Wimbledon“, a spus ministrul Eduard Novak (foto), la vremea respectivă.

Horia Tecău (dreapta), alături de Andreea Prisăcariu, la Radom

Istoria se repetă în Polonia

Din păcate, după toate aceste episoade triste, meciul din weekend, cu Polonia, care pune la bătaie un bilet la turneul final de la „Billie Jean King Cup“, arată o echipă a României din care lipsesc cele mai bune jucătoare. Ce-i drept, de această dată, s-a ajuns aici, în mare parte, numai din cauza unor probleme medicale reale.

Doar Sorana Cîrstea (24 WTA) n-a dorit să joace, deşi Horia Tecău a încercat să o convingă să revină asupra deciziei retragerii pe care a luat-o în 2018. În rest, Jaqueline Cristian (70 WTA), Halep (20 WTA), Gabriela Ruse (56 WTA), Raluca Olaru (41 WTA la dublu) şi Monica Niculescu (308 WTA, 44 WTA la dublu) toate au probleme medicale. Ultima a fost diagnosticată cu COVID-19 după sosirea echipei în Polonia şi plasată în izolare.

Dacă va pierde meciul cu Polonia din weekend - se pe hard la „Radom Sports Center“ - România va trebui să treacă apoi de un alt baraj, pentru a rămâne în Grupa Mondială.

