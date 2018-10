România - Ţara Galilor, meci important pentru naţionala de tineret, care e foarte aproape de calificarea la Euro 2019

Naţionala Under 21

La 20 de ani de când echipa antrenată de Victor Piţurcă, din care făceau parte, printre alţii Lobonţ, Contra, Luţu, Trică, Dănciulescu sau Ciocoiu, se califica pentru prima dată la un turneu final de Campionat European, formaţia Under 21 a României e la un mic pas de aceeaşi performanţă. Munca lui Daniel Isăilă, selecţionerul de la începutul preliminariilor, a fost continuată impecabil de Mirel Rădoi, cel care a debutat cu două victorii şi astfel s-a ajuns ca naţionala mică să mai aibă nevoie doar de patru puncte pentru a prinde turneul final din Italia şi San Marino.

Primul examen este cel de azi (ora 19.00 Pro X), cu Ţara Galilor, formaţie care nu mai are nici şansa barajului, partidă care se dispută la Cluj. În tur, tricolorii au terminat la egalitate, scor 0-0, după un meci în care au fost doi fotbalişti eliminaţi, Răzvan Marin şi George Puşcaş, ultimul dintre ei revenind abia acum la lot. "Sunt convins că putem obţine minimum patru puncte din cele două meciuri rămase. După ce s-a întâmplat şi în ultimele două meciuri cred că avem puţin mai mult suspans să zic aşa. Eu zic că dacă batem primul meci vom ajunge la al doilea cu Liechtenstein să fim mai concentraţi şi să ne atingem obiectivul" a spus fotbalistul care joacă în Serie B, la Palermo.

Rădoi, avertisment pentru fotbalişti

Selecţionerul Mirel Rădoi i-a avertizat pe fotbaliştii săi că soarta calificării nu este încă pecetluită şi a făcut acelaşi lucru şi public. „Aş vrea ca înaintea acestei partide jucătorii să fie conştienţi de ceea ce urmează pentru că nu am realizat încă nimic. Vreau ca după această dublă lumea să vorbească despre ei că sunt o generaţie bună, nu să vorbească la trecut. Trebuie să înţeleagă că are o importanţă capitală. Pare mai greu pentru că suntem la un singur pas. Noi avem meteahna asta să ne încurcăm tocmai la sfârşit. Sper să reuşim să-i capacităm pe băieţi şi să-i facem să creadă că pot fi un imbold pentru celelalte generaţii. După cum i-am văzut pe băieţi cred că au înţeles mesajul nostru, ştiu ce trebuie să facă şi nu cred că va fi vreo problemă să abordeze această dublă la fel ca cea de data trecută”, a spus selecţionerul Mirel Rădoi, înaintea acestor două partide. El şi-a lăudat fotbaliştii şi a spus despre ei că în actual formaţie sunt jucători care au calităţi tehnice deosebite. “Eu sper ca ei să înţeleagă că ceea ce au individual trebuei să pună în spiritual echipei. Numai aşa putem să facem performanţă şi să ne calificăm din nou după 20 de ani la turneul final”, a mai declarat Rădoi.

El nu are la dispoziţie câţiva fotbalişti care au fost chemaţi la prima reprezentativă, în ciuda faptului că nu pot fi socotiţi indispensabili la formaţia lui Contra. Manea, Nedelcearu, Tudor Băluţă şi Drăguş ar fi putut evolua şi la tineret, dar între Rădoi şi selecţionerul echipei mari a existat o înţelegere în privinţa alcăturii loturilor.





„Dacă vom reuşi să câştigă, în primul meci şi în cel de-al doilea nu vom reuşi să obţinem acel punct, din punctul meu de vedere nu avem ce căuta la un Campionat European”

Mirel Rădoi, selecţioner România

Lotul convocat

Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundaşi: Radu Boboc (FC Viitorul), Mihai Butean (AFC Astra), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi Sf. Gheorghe), Alex Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi Sf. Gheorghe)

Mijlocaşi: Dragoş Nedelcu (FCSB), Răzvan Oaidă (FC Botoşani), Alexandru Cicâldău (CSU Craiova), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Olimpiu Moruţan (FCSB), Alexandru Măţan (FC Viitorul)

Atacanţi: Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena), George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esjberg)



Clasamentul grupei:

ROMÂNIA 8 5 3 0 13-4 18

Bosnia-Herţegovina 9 6 0 3 22-7 18

Portugalia 8 5 1 2 20-9 16

Elveţia 9 3 1 5 10-15 10

Ţara Galilor 8 3 1 4 8-11 10

Liechtenstein 8 0 0 8 2-29 0

Cele 9 câştigătoare de grupe merg direct la EURO, în timp ce 4 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde, cele mai bune, vor disputa un play-off.

S-au jucat:

Bosnia-Herţegovina – Liechtenstein 6-0

Liechtenstein – ROMÂNIA 0-2

Elveţia – Bosnia-Herţegovina 1-0

Bosnia-Herţegovina – ROMÂNIA 1-3

Elveţia – Ţara Galilor 0-3

ROMÂNIA – Elveţia 1-1

Portugalia – Ţara Galilor 2-0

Elveţia – ROMÂNIA 0-2

Bosnia-Herţegovina – Portugalia 3-1

Liechtenstein – Elveţia 0-2

ROMÂNIA – Portugalia 1-1

Ţara Galilor – Bosnia-Herţegovina 0-4

Portugalia – Elveţia 2-1

Ţara Galilor – ROMÂNIA 0-0

Bosnia-Herţegovina – Ţara Galilor 1-0

Portugalia – Liechtenstein 7-0

Elveţia – Portugalia 2-4

Liechtenstein – Bosnia-Herţegovina 0-4

Portugalia – ROMÂNIA 1-2

Ţara Galilor – Liechtenstein 2-1

Bosnia-Herţegovina – Elveţia 3-0

ROMÂNIA – Bosnia-Herţegovina 2-0

Elveţia – Liechtenstein 3-0

Ţara Galilor – Portugalia 0-2

Meciuri rămase de disputat:

Liechtenstein – Portugalia (11.10.2018); ROMÂNIA – Ţara Galilor (12.10.2018);

ROMÂNIA – Liechtenstein, Portugalia – Bosnia-Herţegovina, Ţara Galilor – Elveţia (16.10.2018).