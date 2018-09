România – Bosnia, azi, ora 19.00, PRO X: meciul unei generaţii

De şapte puncte în trei meciuri mai are nevoie naţionala Under 21 pentru a obţine o performanţă extraordinară, calificarea la Campionatul European Under 21. Primul meci e şi cel mai greu: tricolorii înfruntă azi liderul grupei, Bosnia. Apoi, România mai are de jucat în octombrie, tot acasă, cu Ţara Galilor şi Liechtenstein, adversari mai slabi.

În faţa Bosniei, naţionala noastră îşi permite şi un egal pentru că are un meci mai puţin disputat şi a câştigat anul trecut cu 3-1 la Zenica, iar tricolorii au avantajul meciurilor directe şi în faţa Portugaliei. Bineînţeles că ideală ar fi victoria, mai ales că Portugalia şi Bosnia vor mai juca şi între ele în octombrie.

Pentru acest meci, Mirel Rădoi nu.i are la dispoziţie pe Ivan şi Nedelcearu, eliminaţi în meciul cu Portugalia, iar la lot au fost chemaţi dinamoviştii Grigore şi Moldoveanu.

Zbor cu peripeţii din Portugalia

Învingătoare cu 2-1 în meciul cu Portugaia de la Pacos de Ferreira, naţionala antrenată de Mirel Rădoi a avut parte de probleme pe drumul de întoarcere. Tricolorii au pierdut avionul de legătură de la Munchen şi au aterizat cu o întârziere de câteva ore la Bucureşti. În loc să ajungă la 18.00, ei eu venit după miezul nopţii. "Din cauza companiei aeriene Lufthansa care a avut o întârziere deja de la Munchen spre Porto s-a întârziat plecarea din Portugalia şi nu am putut să ajungem în timp util la poarta de îmbarcare de la Munchen. Am avut doar trei minute între zboruri. Am vorbim cu şeful Lufthansa în România şi la Porto cu agenţia, dar nu a depins decât de turnul operaţional din Munchen, care a decis decolarea aeronavei spre Bucureşti. Din fericire am găsit soluţii, am mâncat aici în aeroport şi apoi am rezervat camere băieţilor la un hotel situat la două minute de terminal, un hotel de cinci stele. La 20.30, au plecat spre terminal. Au lucrat în acest timp, au urmărit viitorul adversar . Nu a fost nimeni la cumpărături la duty-free", a declarat Vlad Munteanu, şeful delegaţiei tricolorilor.

Grupa a 8-a

1. Bosnia U21 8 6 0 2 22-5 18

2. România U21 7 4 3 0 11-4 15

3. Portugalia U21 7 4 1 2 18-9 13

4. Ţara Galilor U21 7 3 1 3 8-9 10

5. Elveţia U21 8 2 1 5 7-15 7

6. Liechtenstein U21 7 0 0 7 2-26 0

Ce meciuri au mai rămas de jucat: România – Bosnia, Elveţia – Liechtenstein, Ţara Galilor – Portugalia (mâine)

Liechtenstein – Portugalia (11 octombrie), România – Ţara Galilor (12 octombrie)

Portugalia – Bosnia, România – Liechtenstein, Ţara Galilor – Elveţia (16 octombrie)

Câştigătoarea grupei ajunge la Euro 2019, iar cele mai bune patru ocupante ale locurilor secunde în cele nouă grupe de calificare vor juca baraj. Învingătoarele din play-off se califică şi ele la turneul final, alături de Italia, care e ţara-gazdă.