Româncele, favoritele turneului Inedit Open Tour. Andreea Mitu revine pe terenul de tenis la această competiţie

Anul acesta, favoritele competiţiei sunt în ordine, Ilona Geogiana Ghioroaie, Miriam Bianca Bulgaru, Oana Georgeta Simion Georgia şi Georgia Andreea Crăciun.

Acestora se adaugă Andreea Mitu, care poate fi surpriza turneului. În aceste condiţii, se preconizează că vom avea podium românesc şi la această ediţie a Inedit Open Tour.

În cadrul competiţei concurează jucătoare din România, Rusia, Italia, India, Bulgaria, Germania, Austria, SUA, Egipt, Argentina, Moldova, Marea Britanie, Grecia, Croaţia, Australia şi Serbia.



“Tenis Club Curtea de Argeş este una dintre mândriile argeşenilor şi a întregii ţări, find un centru sportiv dotat la acelaşi nivel cu alte baze sportive internaţionale. Complexul a fost finalizat în 2011, moment din care toate eforturile s-au îndreptat spre a-l aduce la standarde mondiale. După un proces de renovare şi modernizare ce a durat aproape 3 ani, Tenis Club Curtea de Argeş a fost inaugurat la sfârşitul lunii Iunie, 2014, în prezenţa legendarului Ilie Năstase, a lui George Cosac, preşedintele F.R. de Tenis, dar şi a unuia dintre cei mai constanţi susţinători ai tenisului românesc şi internaţional, Ioan Cozma – Directorul General al Dr. Oetker România. Am reuşit performanţa de pregăti acest centru pentru desfăşurarea unor turnee de tenis la cel mai înalt nivel. Astfel, baza sportivă are 4 terenuri de zgură cu nocturnă, iar terenul central este dotat şi cu tribune. O sală de tenis acoperită cu teren green este locul ideal pentru antrenamentul iubitorilor sportului alb, fiind deschisă şi în sezonul rece. În plus, aici veţi găsi şi spaţii de relaxare – o terasă, ori o zonă special amenajată pentru a lua masa dedicată sportivilor şi vizitatorilor, o sală de protocol şi vestiare pentru jucători”, a declarat Gheorghe Borţan, Director Tenis Club Curtea de Argeş.