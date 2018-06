Roger Federer, replică tăioasă pentru Ion Ţiriac: "Ar fi putut să spună altceva"

"Roger Federer este cu siguranţă cel mai bun jucător din istorie, dar nu se comportă corect! Nu e corect ce mi-a făcut! Nu cred că abordarea sa este una dreaptă. Pur şi simplu îşi alege turneele la care joacă", a spus Ion Ţiriac. Revenit de curând pe teren, pentru sezonuld e iarnă, Federer a explicat d ece nu joacă anumite turneu, având o replică tăioasă pentru omul de afaceri român.

"Există libertatea de exprimare şi fiecare poate spune ce vrea! Nu sunt de acord cu cei care spun că trebuia să joc. Ei bine, am nişte standarde ridicate şi vreau ca oamenii să-l vadă pe cel mai bun Roger Federer. Sunt bine, dar am nevoie de o perioadă de pregătire pentru a ţine pasul cu ceilalţi. Oamenii uită că uneori nu este atât de simplu. În plus, am patru copii alături de care vreau să-mi petrec timpul. Îmi pare rău, dar am fost în circuit pentru aproape 20 de ani, iar timp de 17 ani am jucat din ianuarie până în noiembrie. Eu nu am făcut precum Hewitt sau Roddick, care nu evoluau peste tot fiindcă călătoriile erau prea lungi. Dacă vreau să joc cât mai mult timp, am nevoie de pauze. Înţeleg frustrarea unor directori de turnee, inclusiv cei pentru care am făcut atâtea... Dar cred că m-ar fi putut proteja spunând că Roger este liber să decidă. Criticile au mers prea departe!", a spus Federer pentru publicaţia elveţiană Blick, citat de gsp.ro.