Roger Federer nu a ezitat. Jucătoarea pe care mizează la Australian Open: „Este o încântare să o văd jucând“

Rafael Nadal îl suflă în ceafă lui Federer, având şansa de a-l egala, în premieră, la numărul de titluri de Grand Slam câştigate în carieră. Federer rămâne însă degajat. Recent, într-o conferinţă de presă, el a explicat de ce va fi fanul lui Barty la Australian Open 2020.

„Ce an a avut! Este o încântare să o urmăresc jucând! Îmi place cum combină jocul, cum foloseşte slice-ul şi câtă varietate are. Acum se poate relaxa şi îşi poate explora cu adevărat potenţialul. Sper să vadă şi ea lucrurile aşa. Asta mi s-a întâmplat şi mie după ce am câştigat primul Grand Slam", a transmis Roger Federer.

Chris O'Neil este ultima jucătoare din Australia care s-a impus la „Open-ul Vesel“, în 1978. În Era Open, titlul în proba feminină de simplu a rămas în Australia de 10 ori, trofeul revenindu-le gazdelor de alte 33 de ori înainte de 1969.