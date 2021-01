Rică Răducanu, declaraţii de pe patul spitalului: „Soţia are nevoie de oxigen“

Clipe grele pentru Rică Răducanu! După ce s-a îmbolnăvit, mai întâi, soţia sa cu COVID-19, fostul rapidist a aflat şi el, la scurt timp, că s-a infectat. Amândoi se află acum la „Matei Balş“, iar într-o intervenţie la Pro TV, la emisiunea „La Măruţă“, fostul fotbalist a vorbit despre evoluţia bolii atât la el, cât şi la soţia sa.





„Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rău. Nu ştiu de unde a apărut boala, ea a fost de mai mult timp bolnavă şi mi-am făcut şi eu testul. M-au găsit şi pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internaţi. Soţia e mai rău, a avut frisoane, eu n-am probleme, nu tuşesc. Ea are nevoie de oxigen. Abia aştept să facem un şpriţ. Am nişte oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauţi (n.r. - despre cadrele medicale de la spital)“, a povestit Răducanu la emisiunea „La Măruţă“.