Revolta unui medic belgian: „Treziţi-vă! E cea mai cumplită boală de după Al Doilea Război Mondial!“

Viaţa revine, treptat, la normal în Europa şi, potrivit jurnaliştilor de la CNN, în America senzaţia e că lumea a şi uitat deja de pandemie, după ce, practic, mai toate restricţiile au fost ridicate, iar oamenii au luat cu asalt plajele şi centrele comerciale.

Inclusiv sportul a început să „respire“, fără să mai fie conectat la aparate. Bundesliga, campionatul din Germania, s-a reluat după 16 mai şi, între timp, s-a dat drumul la joc şi în Ungaria, Armenia, Feroe, Cehia sau Estonia. În weekend-ul care vine, vom avea meciuri şi în Austria, Danemarca, Polonia, Croaţia, Serbia, Israel, Tunisia, Muntenegru şi Ucraina.

E clar! Fotbalul a repornit, în condiţiile în care, începând din luna iunie, se vor juca partide şi în Spania, Italia şi Anglia, care au avut de suferit enorm, din cauza pandemiei. În aceste condiţii, există tot mai mulţi nemulţumiţi, în ţări precum Belgia, Olanda şi Franţa, care şi-au suspendat definitiv întrecerile fotbalistice şi au programat debutul următorului sezon pentru perioada august - septembrie.

Ce a spus Michel D'Hooghe?

*În cariera mea îndelungată, mereu am văzut acest mariaj dificil, între medicină şi economie. Şi, de cele mai multe ori, economia are prioritate în lupta cu medicina. De-a lungul carierei mele, a trebuit să fac tot felul de recomandări medicale despre riscurile aferente practicării sportului, în condiţii de poluare, de mare altitudine sau când temperaturile sunt extrem de mari. În cazul COVID-19 însă, nu mai vorbim, pur şi simplu, despre medicină, ci despre o situaţie de viaţă şi de moarte! Şi am sperat că sănătatea va avea prioritate, că va fi pusă înaintea banilor. Dar trebuie să recunosc că n-a fost aşa...

*Fiecare federaţie naţională şi-a luat propria decizie, luând în calcul presiunea UEFA (n.r. - forul care conduce fotbalul european) şi banii din drepturile de televizare.

*Din prima zi, am spus că Federaţia Belgiană de Fotbal a luat decizia corectă, atunci când a oprit totul. Eu militez pentru precauţie şi sunt dezamăgit că unii au dat deja drumul la tot. Dar poate că sunt singurul care gândeşte aşa. Sper că alţii vor veni alături de mine, în următoarele săptămâni, şi că logica şi raţionamentul vor învinge.

*Jucătorii din Anglia au spus deja că se simt ca nişte cobai. Îi înţeleg şi sper să mă înşel eu cu părerile mele. Dar mi-e teamă că doar o catastrofă umană, precum moartea unui jucător, va face ca lumea fotbalului să-şi deschidă ochii. Sper să nu ajungem acolo...

*La FIFA, noi am ţinut cont din start de recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi preşedintele nostru (n.r. - Gianni Infantino) a spus că doar sănătatea contează. Înainte de orice altceva. Noi am spus mereu că trebuie să oprim jocul şi să aşteptăm până în sezonul următor, pentru a vedea evoluţia pandemiei.

*Aşa cum a spus Jean Gabin într-o melodie: Ceea ce ştiu e că nu ştiu. Cine poate spune cum va fi virusul în septembrie? Dacă va fi un al doilea val? Şi dacă da, când? Asta e punctul de bază al mesajului meu: nu putem avea o planificare.

*Se întâmplă deja ceea ce îmi era teamă că se va întâmpla: jucătorii se accidentează cum se reiau antrenamentele. Aceşti jucători au fost inactivi două, trei luni şi noi încercăm să-i readucem la nivelul de dinainte de pandemie, în două, trei săptămâni! Eu sunt medic sportiv de 50 de ani. O perioadă de pregătire sportivă trebuie să dureze 6-7 săptămâni. În caz contrar, apar accidentări musculare, aşa cum vedem acum.

*Saliva e contagioasă, inclusiv când cade pe gazon, şi poate transmite boala. Ştiu că vor fi sancţionaţi cu cartonaşe galbene jucătorii care vor scuipa pe teren. Dar nu-mi fac iluzii. Toată viaţa mea i-am văzut pe jucători scuipând pe teren. Cum putem schimba, brusc, acest obicei? Apoi, unii medici au sugerat ca jucătorii să folosească masca. Aţi încercat vreodată să faceţi efort fizic, timp de 3 ore, purtând masca? E imposibil.

*Să dau un sfat şi să transmit un mesaj? La ce folos? Având în vedere că, oricum, nu ţinem cont. Chiar îmi pare rău puţin că văd mesajele optimiste acum, când cifrele unor cazuri noi şi decese sunt în scădere. Pentru că virusul e încă foarte prezent...Şi e cea mai cumplită boală pe care o ştiu de la Al Doilea Război Mondial încoace. Aşa că, treziţi-vă, fiţi foarte atenţi, fiindcă, la ora actuală, rata imunizării globale e de doar 6-7 la sută.