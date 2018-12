Revenire miraculoasă pentru Alexandra Dulgheru! S-a întors pe teren la o lună şi jumătate de când s-a operat din nou

Într-o postare pe Instagram, ea îşi exprimă astăzi mulţumirea că se antrenează pentru a doua zi la rând şi a făcut un bilanţ al anului care se încheie:

"Anul se apropie încet de sfârşit şi am timp să vă împărtăşesc câteva din gândurile mele.

Îmi planificasem să joc mai multe turnee WTA şi să revin în top 100 spre sfârşitul anului, o ţintă care-mi era la îndemână.

Partea bună a fost că m-am calificat pe tablourile principale la două Mari Şlemuri consecutive. Nu mai jucasem acolo din 2016 şi nici nu trecusem cu succes de calificări până acum.

Asta mi-a adus o mare satisfacţie.

Mai multe turnee WTA n-am putut să joc din cauza clasamentului, dar am reuşit să ating un maxim anual de 130 WTA şi să mă situez la sfârşit pe 150 şi asta e destul de bine.

Partea mai puţin bună este că m-am operat iarăşi în noiembrie, din cauza altor dureri la genunchi, pe care am început să le am la US Open.

A fost ceva neprevăzut, dar operându-mă la timp am rezolvat problema încă în acest an.

Ştiu cât de important este să ai în jurul tău oameni care cred în tine şi care-ţi sunt alături indiferent ce se întâmplă, aşa că lor le mulţumesc pentru tot şi mai ales pentru că nu m-au părăsit.

Cu toate că nu am fost prea norocoasă în ultimii ani, sunt recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul până acum şi sunt sigură că voi continua să mă bucur de el. Aştept cu nerăbdare provocările de anul viitor, cu speranţa că şi voi veţi fi alături de mine"

Alexandra Dulgheru este locul 147 WTA şi are ca cea mai bună clasare poziţia 26 WTA.