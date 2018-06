Primul meci al zilei este cel dintre Danemarca şi Australia, confruntare cu sabia deasupra capului pentru „canguri”, care au pierdut debutul cu „cocoşii” lui Deschamps. O nouă înfrângere i-ar putea trimite lângă Maroc, Arabia Saudită şi Egipt în trenul cu echipele eliminate matematic de la acest turneu final. Nordicii sunt favoriţi la o cotă de 2.15, dar se aşteaptă o partidă echilibrată şi cu puţine reuşite. Pariurile speciale pregătite pe www.superbet.ro vă pot scoate din această încurcătură, iar cele mai interesante par a fi sub 2.5 goluri şi sub 3.5 cartonaşe, la o cotă de 2.75, precum şi o posesie peste 52.5% a Danemarcei, la o cotă de 1.85. De asemenea, tot în secţiunea pariurilor speciale de pe site şi din agenţii puteţi găsi o cotă de 3.20 pentru un prim gol al lui Eriksen la acest Campionat Mondial, o cotă de 25.00 pentru un autogol în meci, aşa cum s-a întâmplat la precedenta partidă a Australiei, dar şi o cotă de 2.85 pentru penalty în cele 90 de minute, pronostic îndeplinit la ambele partide în care au jucat combatantele de azi, săptămâna trecută.

De la ora 18:00, Franţa trebuie să câştige uşor meciul cu Peru, victoria chinuită cu Australia, venită dintr-un penalty dat prin VAR şi un autogol decis de cealaltă tehnologie, Goal Line, creând rumoare în Hexagon. Giroud şi compania au plecat ca mari favoriţi în această grupă şi a doua după Brazilia la câştigarea Mondialului din Rusia, dar prestaţia din prima partidă, cea cu Asutralia, nu i-a făcut pe fani să creadă că e posibil. Astfel, Franţa să marcheze în prima repriză (DG1 1r1+) şi să taie din faşă orice speranţă a incaşilor are o cotă de 1.66 pe www.superbet.ro. De asemenea, un pariu special este şi cel pe marcarea unui gol de către Pogba, după ce FIFA i l-a anulat pe cel al victoriei din jocul cu „cangurii” şi l-a pus pe seama unui autogol. Pentru asta, mijlocaşul lui Manchester United are o cotă de 5.00. Griezman marcator, lucru care s-a întâmplat şi în precedenta partidă a „cocoşilor”, primeşte o cotă bună, 2.35, iar hattrick în meci, pentru cei mai curajoşi, are o cotă de 13.00.

Ziua 8 a Mondialului din Rusia se încheie la Nizhny-Novgorod cu derby-ul grupei D, Argentina – Croaţia, meci decisiv pentru Messi şi compania după egalul cu Islanda. Modric şi compania se pot califica mai departe cu o victorie, dar şi un singur gol marcat de ei are o super-cotă: 1.51. Sud-americanii sunt aşteptaţi însă să-şi ridice nivelul pentru că expiră timpul şi optimile sunt departe, iar peste 2.5 goluri în meci şi peste 3.5 cartonaşe e un pariu frumos, răsplătit cu o cotă de 4.95. Pentru apariţia lui Messi măcar o dată pe tabela de marcaj aveţi pe www.superbet.ro o cotă de 2.10, iar pentru amatorii de bombe, un pariu special: cotă 8 pentru un penalty ratat, aşa cum a „reuşit” starul Barcelonei în meciul precedent.

Ca şi ieri, unde din cauza Spaniei şi Portugaliei am fost din păcate departe, vă oferim şi azi un pariu frumos pe toată ziua! Se marchează peste 7.5 goluri în total la Danemarca – Australia, Franţa – Peru şi Argentina Croaţia, pentru o cotă de 2.00.

